Андрей Моисеенко: «Круглосуточная торговля алкоголем – это крайность, к которой мы пока не готовы»

Директор департамента предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко считает, что тех механизмов, которые есть сейчас, достаточно для борьбы с разливайками. Об этом он заявил в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев» 27 августа. В то же время Моисеенко говорит о трех вещах, которые помогут бороться с незаконной продажей алкоголя.

- О регулировании очень много сказано, и здесь город очень активно участвует в разработке инициирования нормативных актов по регулированию алкогольного рынка. И это полномочия субъекта – мы за то, чтобы это было достаточно четко и однозначно урегулировано, - отметил Моисеенко. - Если говорить о тех механизмах, которые город видит в решении этой проблемы, то их три. О первом мы уже сказали – регулирование на уровне субъекта. Если разливайка находится в жилом доме в выкупленной квартире, то однозначно город против. Если это нелегальный бизнес, который торгует контрафактом, то его однозначно надо стирать с лица города. Если это винный магазин, который вешает вывеску «Бар» и круглосуточно продает алкоголь, то мы тоже против. И здесь инструмент регулирования также присутствует. За полгода уже 17 несанкционированных торговых объектов, которые торгуют контрафактом, были демонтированы. Это нелегальный бизнес. Рейды проводятся, штрафы накладываются.

У нас единственный шанс – идти по пути саморегулирования. Это второе. Нам нужны профессиональные цеха, нужна гастрономическая культура. И здесь хотелось бы видеть сильные и мощные объединения, которые скажут о стандартах, которые должны быть в том числе и на рынке алкоголя.

Безусловно, сейчас на рынке незаконной торговли алкоголем есть коррупциогенный фактор. Этого можно избежать с помощью цифровой трансформации. Сейчас в режиме онлайн можно зайти на сайт, указать место, где торгуют алкоголем, и проблема будет решаться. Если кто-то получит взятку и закроет глаза на эту проблему, она все равно будет всплывать. Есть черный список предпринимателей, которые никогда не получат поддержку от города, потому что они ведут незаконную деятельность.

Думаю, что будущее за этими тремя механизмами – регулированием, саморегулированием и цифровой трансформацией.

Владимир Буланов предлагает отменить запрет на ночную продажу алкоголя. Но я считаю, что круглосуточная торговля алкоголем – это крайность, к которой мы пока не готовы. Я сам вырос на Автозаводе, и я помню, как в 90-е года в парк можно было выйти только в сопровождении крепкой компании. Сейчас благодаря регулирующим воздействиям, которые есть, в том числе и запрету ночной продажи алкоголя, уровень безопасности в городе повысился.

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