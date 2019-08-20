Афиша Нижнего Новгорода с 21 по 28 августа: «Angry Birds 2 в кино», АвтоБитва и премьера спектакля «Светлана и старцы»

КИНО

МУЛЬТФИЛЬМ, КОМЕДИЯ, ПРИЛЮЧЕНИЯ (США, ФИНЛЯНДИЯ)

«Angry Birds 2 в кино»

Птицы и свиньи - враги навсегда!? Да, дружбой тут не пахло, пока на горизонте не появился еще один остров, обитатели которого планируют уничтожить их всех. Теперь, чтобы спастись, им придется зарыть топор войны и создать суперкоманду. Но это, похоже, будет непросто. Режиссер: Туроп Ван Орман. В ролях: Сергей Бурунов, Александр Ревва, Лиза Арзамасова, Тимур Родригез, Ирина Горбачева. (6+)

С 15 августа в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

«Светлана и старцы». НеДедская комедия

История о двух стариках и одной молодой девушке. Современная пьеса, за основу которой автор взял миф о «Сусанне и старцах». Тема пьесы актуальна и сегодня, и во все времена. Одиночество стариков, подглядывающих за молодостью и в этот момент, переживающих и размышляющих о своих прожитых годах, поступках, стыде, невыполненных задачах, рухнувших надеждах, но тем не менее жаждущих жить здесь и сейчас. «Каждый наш спектакль - это островок личной части души. Мы всегда стараемся уйти именно от игры, от прикрытия светом, звуком, реквизитом. Актер - это самый главный человек у нас в содружестве. И если актер смог искренне вскрыть свою грудную клетку, значит, спектакль случится», - отметил руководитель содружества Руслан Кутлыев.

Режиссер: Александр Ряписов. В ролях: Руслан Кутлыев, Никита Чеботарев и Полина Майорова. (18+)

22 августа, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81

Билеты: 500 рублей

«Интимная комедия»: Джаз, любовь и черно-белое кино

Это спектакль о тех непредсказуемых случайностях, которые порой заставляют нас круто изменить свою жизнь. Случайная встреча, взгляд, слово, искра - и вот уже огонь былой любви пылает снова. В изысканном антураже курортного французского отеля и парижской квартиры разворачивается перед нами частная история двух пар молодоженов. Искрометная комедия о старой любви, новых увлечениях, страсти, раздорах, взаимных претензиях и о том, как трудно найти и удержать свою настоящую «половинку»… (16+)

28 августа, 18.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел.

Билеты: 300 - 800 рублей

ШОУ

АвтоБитва у стадиона «Нижний Новгород»

«Эти ребята просто сумасшедшие!» Так говорят все, кто хоть раз видел АвтоБитву собственными глазами. И ведь с этим не поспоришь. АвтоБитва - первое российское шоу, где грохот и скрежет металла заглушают музыку, а у зрителей замирает сердце при виде того, как пилоты уверенно ведут свои боевые авто к столкновению. Победитель может быть только один - тот, кто последний останется на ходу. Главная фишка шоу-программы - гладиаторский поединок на боевых машинах, подготовленных по специальному техническому регламенту. Отметим, что дети до семи лет проходят на территорию шоу бесплатно. (6+)

24 августа, 16.00

Стадион «Нижний Новгород», ул. Должанская, 2а, к.1; тел.

Билеты: 500 - 2500 рублей

КОНЦЕРТЫ

«Голос джаза»

Второй концерт в рамках фестиваля «Лето Джаз» пройдет на сцене Дома Актера. В гости приедут Максим Челомин (альт саксофон, Санкт-Петербург), Алексей Кузнецов (тенор саксофон, Москва), а встретят их звезды нижегородского джаза - Никита Знаменский (барабаны), Евгений Брахман (рояль), Вячеслав Золотовский (рояль), Максим Рыбаков (бас-гитара) и Жураков Сергей (контрабас). В программе джазового вечера - вечно молодые стандарты, современные пьесы и авторские произведения. (6+)

22 августа, 19.00

Дом актера им. Вихрова, ул. Пискунова, 10; тел.

Билеты: 700 - 1500 рублей

Юрий Башмет. Новый сезон в филармонии

Новый сезон в Нижегородской филармонии откроется концертом Всероссийского юношеского оркестра под управлением Юрия Башмета. Проект, созданный в 2012 году народным артистом СССР по результатам беспрецедентного по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки, помог выявить музыкально одаренных детей на территории всей Российской Федерации. Отборочные туры проходят во всех округах раз в два года, в прослушиваниях принимают участие как студенты ведущих музыкальных институтов, так и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ.

Концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра ставят своей задачей повышение престижа классической музыки и музыкального образования в России. Турне коллектива способствуют наглядной демонстрации лучших традиций российской исполнительской школы как части культурного наследия Российской Федерации в России, так и за рубежом. В Нижнем Новгороде выступят 97 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет более чем из 40 городов России. Вместе с маэстро юные таланты исполнят увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» П. Чайковского, «Кол Нидрей» М. Бруха (солист - Юрий Башмет), Пятую симфонию Д. Шостаковича. (6+)

12 сентября, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 800 - 2000 рублей

ВЫСТАВКИ

«Мой Париж». Юозас Будрайтис

«Когда богу на небе скучно, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары» - таким афоризмом, который предписывается Генриху Гейне, начинается парижский эпизод в четвертой серии фильма «Карл Маркс. Молодые годы». В 1979 году советский режиссер Лев Кулиджанов собрал международную группу актеров для съемок этого фильма. Литовец Юозас Будрайтис, русская Валентина Титова, болгарин Венцислав Кисев и немка Рената Блюме. Похоже на то, что богу на небе в то время было очень скучно, поскольку он не только открыл окно и решил посмотреть на Париж, но и пустил погулять по нему Юозаса Будрайтиса. Сцен, предназначенных для актера, в фильме было немного. Воспользовавшись свободным временем, Будрайтис погрузился в изучение парижской жизни, а точнее сказать, бродил по городу и фотографировал.

Замедленный темп, хаотическое движение по принципу «куда глаза ведут» - у нет плана, куда идти, для него важны независимость передвижения и размышлений. Его прогулки по городу бесцельны, но зорки и проницательны. Он задерживается на площади Тертр, изучая клиентов ресторана La Crémaillere 1900, его внимание сосредоточено на мелочах городской жизни - на брюзгливом французе, читающем газету в саду Тюильри; на мешанине прохожих, отражающихся в витрине; на собаке, обнюхивающей тротуар. Он созерцает, сохраняя дистанцию между собой и толпой.

Почему именно снятый Будрайтисом в конце 70-х годов прошлого века Париж должен волновать нас сегодня? В столицу современной культуры и искусства мы вступаем с необычным интерпретатором, личностью с широкой творческой амплитудой. Знаменитый актер, дипломат, фотограф, отличающийся большой эрудицией и утонченной эстетической чувствительностью, открывает нам свой Париж. Его снимки - уникальный сплав прямых рефлексий и арсенала, накопленного опытом - просмотренные фильмы, прочитанные книги… В своих фотографиях он вскрывает глубинные слои городской структуры, дает новые ориентиры, наводит контекстную связь с эпохой, расширяет топографию культуры. (6+)

С 16 августа

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а; тел. 437-37-43

Билеты: уточняйте по телефону