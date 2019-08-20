Оформить медицинскую справку для ГАИ за 30 минут – это реально!
Ищете, где сделать медицинскую справку в ГАИ для получения прав, обучения в автошколе или для добавления новой категории в водительское удостоверение?
В Медицинском центре «Эксперт» мы оформляем такую справку оперативно, без очередей, в одном здании! Это значит, что вам не нужно занимать многочасовые очереди, бегать по разным районам города и области для медицинского осмотра отдельными врачами, и зря тратить своё время и деньги.
В наших центрах Вы экономите время, деньги и нервы. Весь рабочий день наши специалисты ждут Вас на приём!
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 15.06.2015г. №344Н медицинский центр «Эксперт» выдает медицинские справки для водителей нового образца по форме 003-В/у.
Новый документ имеет ряд отличий от старой формы № 083/У-99, а именно:
- отсутствует фотография водителя;
- справка выдается сроком на 1 год, на бланке срок действия не указывается;
- на бланке справки не указываются заключения специалистов. Согласно требованиям приказа, результаты обследования вносятся в медицинскую карту водителя, на основании которой и выдается новая водительская справка;
- в справке указываются все существующие категории и подкатегории;
- внесена таблица, где указаны ограничения к управлению транспортными средствами определенных категорий;
- добавлена таблица с показаниями к управлению транспортными средствами;
- справка заверяется подписью врача и печатью медицинского центра.
Оформить медицинскую справку для ГАИ за 30 минут – это реально!
Выдаваемый документ соответствует актуальным требованиям текущего законодательства и обладает всей полнотой юридической силы. Бланки заполняются со строгим соблюдением "Инструкции по заполнению медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами".
Чтобы получить медицинскую справку нового образца, от Вас потребуется:
- оригинал паспорта;
- для мужчин - приписное свидетельство или военный билет (по возможности)
Мы приглашаем всех водителей и обучающихся вождению в наши медицинские центры «Эксперт»! У нас Вы сможете удобно и оперативно оформить новую медицинскую справку для ГАИ всего за 30 минут!
Узнать подробнее об услуге можно на сайте.
Телефон для консультации: +7 (831) 261-00-01
Адреса наших медицинских центров:
Красносельская, 11а
Родионова, 197Б
Гагарина, 162а
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 5
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