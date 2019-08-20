Ищете, где сделать медицинскую справку в ГАИ для получения прав, обучения в автошколе или для добавления новой категории в водительское удостоверение?

В Медицинском центре «Эксперт» мы оформляем такую справку оперативно, без очередей, в одном здании! Это значит, что вам не нужно занимать многочасовые очереди, бегать по разным районам города и области для медицинского осмотра отдельными врачами, и зря тратить своё время и деньги.

В наших центрах Вы экономите время, деньги и нервы. Весь рабочий день наши специалисты ждут Вас на приём!

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 15.06.2015г. №344Н медицинский центр «Эксперт» выдает медицинские справки для водителей нового образца по форме 003-В/у.

Новый документ имеет ряд отличий от старой формы № 083/У-99, а именно:

- отсутствует фотография водителя;

- справка выдается сроком на 1 год, на бланке срок действия не указывается;

- на бланке справки не указываются заключения специалистов. Согласно требованиям приказа, результаты обследования вносятся в медицинскую карту водителя, на основании которой и выдается новая водительская справка;

- в справке указываются все существующие категории и подкатегории;

- внесена таблица, где указаны ограничения к управлению транспортными средствами определенных категорий;

- добавлена таблица с показаниями к управлению транспортными средствами;

- справка заверяется подписью врача и печатью медицинского центра.

Оформить медицинскую справку для ГАИ за 30 минут – это реально!

Выдаваемый документ соответствует актуальным требованиям текущего законодательства и обладает всей полнотой юридической силы. Бланки заполняются со строгим соблюдением "Инструкции по заполнению медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами".

Чтобы получить медицинскую справку нового образца, от Вас потребуется:

- оригинал паспорта;

- для мужчин - приписное свидетельство или военный билет (по возможности)

Мы приглашаем всех водителей и обучающихся вождению в наши медицинские центры «Эксперт»! У нас Вы сможете удобно и оперативно оформить новую медицинскую справку для ГАИ всего за 30 минут!

Узнать подробнее об услуге можно на сайте.

Телефон для консультации: +7 (831) 261-00-01

Адреса наших медицинских центров:

Красносельская, 11а

Родионова, 197Б

Гагарина, 162а

г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 5