Актрисе нижегородского Театр юного зрителя Ирине Долгановой, сыгравшей одну из главных ролей в легендарном военном фильме «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, исполнилось 70 лет. В программе «Послесловие. События недели» на телеканале «Волга» артистка поделилась воспоминаниями о съемках двухсерийного художественного фильма и рассказала, почему не бросила нижегородский ТЮЗ ради карьеры в Москве.

Фото: сайт нижегородского Театра юного зрителя

Сыграв интеллигентную Соню Гурвич в фильме «А зори здесь тихие», Ирина получила международную известность. Не секрет, что и без того миниатюрную актрису в кадре делали еще меньше.

- Мне выкопали ямку, - вспомнила артистка.

Зато сапоги в самом деле были на два размера больше. Сниматься в них было настоящим мучением.

- Месяц я в них ходила, ноги растирала, газетку, портяночки завязывала как полагалось, - объяснила Ирина. - Мы работали с утра до ночи как Папа Карло. Да и ночью тоже…

Звезда фильма «А зори здесь тихие» отметила свое 70-летие

Однажды во время съемок Долганова грохнулась в обморок. Это случилось после сцены, когда фашист убивает Соню Гурвич.

- Я в гриме ушедшего из жизни человека, а тут время обеда подошло. И надо, значит, после обеда опять [сниматься]. Мы даже не переодевались, жили в этих гимнастерках. А там зеркальная стена такая… И вдруг я вижу себя, и не сразу понимаю, кто это. Потом, правда, поняла, кто это и начала медленно оседать в обморок, - рассказала собеседница «Волги».

О ремейке знаменитого советского фильма, вышедшего в широкий прокат в 2015 году, актриса говорит максимально корректно.

- Когда я вижу на экране актеров с макияжем, гладеньких, аккуратненьких, чистеньких, с глажеными гимнастерочками и воротничками, то, извините, я уже не верю этому, - призналась юбилярша.

Кстати, от успешной карьеры киноактрисы Ирине Долгановой пришлось отказаться, поскольку дирекция театре не отпускала ее в Москву. В итоге Станислав Ростоцкий лично приехал уговаривать артистку бросить все и перебраться в столицу. К тому времени она уже стала матерью.

- Я понимала, что мне не сразу пироги разложат. Что называется, на все готовенькое. Все опять надо было бы начинать с нуля. Думала, а как у меня там с ребенком сложится, а как у мужа - с работой. А потом меня уговаривали приехать сразу на киностудию, я же ответила, что хочу работать в театре. Он дает возможность развиваться в своей профессии, - уверена Ирина.

В кино актриса нижегородского ТЮЗа потом снималась еще дважды: в 1989 году в эпизоде экранизации романа Максима Горького «Мать» и в 2013 году в мини-сериале «Переводчик».