2019-08-20T13:55:37+03:00
Происшествия

Пенсионер нашел в городской лесополосе тело пропавшего в апреле нижегородца

38-летнего Павла Морева безуспешно искали с 5 апреля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пенсионер нашел в городской лесополосе тело пропавшего в апреле нижегородцаПенсионер нашел в городской лесополосе тело пропавшего в апреле нижегородцаФото: СОЦСЕТИ
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Тело 38-летнего Павла Морева, пропавшего в Нижнем Новгороде 5 апреля 2019 года, обнаружено в лесополосе близ Лесного городка на Московском шоссе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку обнаружил прогуливавшийся в лесополосе пенсионер. В зарослях виднелись человеческие кости, на которых еще оставались предметы одежды. Пожилой мужчина сразу же вызвал на место происшествия полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили среди личных вещей погибшего банковскую карточку и паспорт на имя Павла Сергеевича Морева. Ранее волонтеры сообщали, что при себе у мужчины также должны были быть ключи и серебристый мобильный телефон «Самсунг».

Есть ли на теле какие-либо признаки насильственной смерти, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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