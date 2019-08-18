Неизвестные установили в Нижнем Новгороде плитку с изображением рок-музыканта Полковника

Плитка с изображением Алексея «Полковника» Хрынова появилась в центре Нижнего Новгорода. Портрет известного рок-музыканта украшает фасад дома № 29 по Большой Покровской улице.

- Объект стрит-арта посвящен памяти Хрынова и его группы «Полковник и однополчане», которая «до сих пор тревожит души меломанов в Нижнем Новгороде и не только», - сообщается в паблике «Типичный Нижний».

Подписчики моментально отреагировали на эту новость.

- Светлая память… - написал Владимир Русов.

- Памятник надо ставить таким людям. Спасибо хотя бы за табличку, - добавил Сергей Зорков.

Напомним, что сердце российского музыканта, лидера группы «Полковник и однополчане» перестало биться 12 сентября 2008 года. Первые песни Полковник начал сочинять еще в школе, в 1985 году записал первый альбом, а в 1988 году сотрудничал с Сергеем «Чижом» Чиграковым.

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