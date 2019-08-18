2019-08-18T13:18:41+03:00
Общество

Артисты Большого театра приняли участие в хореографическом перформансе на Нижневолжской набережной

Среди зрителей был замечен губернатор Глеб Никитин [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Кульминацией празднования 798-летия Нижнего Новгорода 17 августа стали хореографический перформанс «ОК на 4/4» с участием артистов Большого театра и фестиваль фейерверков. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Постановка, которую зрители увидели на сцене около катера «Герой» на Нижневолжской набережной, была посвящена эволюции танца и синтезу классики с современностью. Раньше спектакль был представлен на фестивале «Арт-Овраг» в Выксе. Одним из зрителей в Нижнем Новгороде стал губернатор Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Следом глава региона вместе с мэром Владимиром Пановым отправились на открытие фестиваля фейерверков.

- Сейчас мы открываем зрелищный фестиваль фейерверков! А в течение дня было множество необычных акций. И, несмотря на погоду, мы все собрались здесь, на Нижневолжской набережной. Очень важно, чтобы нижегородцы становились не только зрителями, но и активными участниками праздника. И чтобы как можно больше людей подключались к подготовке 800-летнего юбилея города, - подчеркнул губернатор.

Фестиваль фейерверков продолжался около часа и состоял из четырех залпов и гала-фейерверка.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

ИСТОЧНИК KP.RU

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