Салют на День города в 2019 году в Нижнем Новгороде: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

День города в этом году особенный. И завершится он тоже по-особенному. Вместо одного салюта нижегородцы увидят целый фестиваль фейерверков, который начнется в 22.00.

- У нас долго шли дискуссии о том, что сделать – большой праздничный концерт или фестиваль фейерверков, - рассказал журналистам мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. - В конечном итоге был выбран фестиваль. Проводиться он будет прямо на воде рядом с Нижневолжской набережной в акватории Стрелки.

По словам градоначальника, увидеть необычное зрелище можно будет и с самой набережной, и с другого берега реки, и с Канавинского моста.

Кроме того, салюты будут греметь и в городских парках, где проходили праздничные мероприятия: Сормовском, Автозаводском, Приокском (бывшая «Швейцария»), а также в парке имени А.С. Пушкина и парке имени 1 Мая.

После салюта нижегородцы смогут добраться до рейсовых автобусов на бесплатных шаттлах, которые курсируют по перекрытому центру Нижнего Новгорода.

Маршруты шаттлов

По данным дептранса, четыре автобуса большого класса будут двигаться по двум направлениям.

- c 12.00 до 23.00 будут курсировать шаттлы от ул.Стрелка (парковка у собора Александра Невского) – пл.Благовещенская – ул.Маслякова (обратно – ННГАСУ) – пл.Горького (высадка – у дома №4, посадка – Дом связи). На этом маршруте будут задействованы два шаттла.

- Другие два автобуса будут ездить по маршруту: набережная Гребного канала – Парк Победы – Казанский съезд – Катер «Герой» – ул.Широкая возле домов №№7, 9 по улице Торговой) – пл.Минина и Пожарского (высадка – памятник Козьме Минину, посадка – после Дмитриевской башни). Транспорт будет ездить с 09.30 до 23.30.