Глеб Никитин: «Центром празднования Дня города в этом году станут Нижневолжская набережная и территория Стрелки»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев на праздничные мероприятия, посвященные 798-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Важно, чтобы каждый праздник был особенным, чтобы каждый год появлялось что-то новое, и мы не уставали от однообразных событий. В этом году мы празднуем День города в новую дату, в третью субботу августа. В этот раз центром праздничных мероприятий станут Нижневолжская набережная и территория Стрелки. На этих локациях открыты разные площадки, на которых проходят конкурсы, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы, работают зоны для любителей экстремального спорта, здорового образа жизни. Всех приглашаю прийти на эти мероприятия, провести время с семьей, несмотря на дождливую, но все-таки теплую погоду, - обратился к нижегородцам Глеб Никитин.

По словам главы региона, эпицентром праздничных мероприятий станут хореографический перфоманс «ОК на 4/4», который пройдет возле катера «Герой» в 21.00 и фестиваль фейерверков, который начнется в 22.00.

- Отдельно хотел бы пригласить на очень интересное мероприятие – хореографический перфоманс «ОК на 4/4». Это современное хореографическое прочтение с участием артистов Большого театра. Сам обязательно схожу, думаю, никто не пожалеет, - добавил Глеб Никитин.