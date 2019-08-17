Прогноз погоды на выходные 17-18 августа 2019 года в Нижнем Новгороде: то дождь, то солнце

День города для Нижнего Новгорода символичный праздник. На какой бы день его не перенесли, значит в этот день будет дождь – проверено годами. И в этом году День города не стал исключением.

В субботу, 17 августа, первая половина дня радует нижегородцев сухой погодой. Однако синоптики Яндекс.Погода утверждают, что доджь все равно будет лить на нижегородцев. Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов, вечером столбики термометров будут показывать так же +17…+18 градусов, однако по ощущениям станет немного теплее. Тут все дело в ветра. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4м/с. Вечером же ветер немного стихнет – до 3 м/с. Именно поэтому днем будет казаться, что на улице +16 градусов, а вечером +18 градусов. Ночью температура воздуха упадет до +17 градусов. При этом и ощущаться она будет как +17 градусов. Ветер поменяет свое направление на восточное и будет дуть со скоростью 3,2 м/с.

В воскресенье, 18 августа, как уверяют синоптики, от дождей не останется и следа. Хотя утром пройдет небольшой дождик, температура воздуха будет +17…+22 градуса. Днем и вечером будет облачно. Но это не помешает столбикам термометра подняться до настоящих летних значений +23…+25 градусов. Вечером станет немного прохладнее - +19…+24 градуса. Ветер днем будет дуть юго-восточный 3,4 м/с, поэтому он не помешает насладиться теплым днем. А вечером он и вовсе станет еле заметным – 1,5 м/с. Однако прекрасный летний день закончится дождем, который продлится до утра понедельника. Ночью температура ночью составит +21 градус.