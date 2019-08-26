«Удивляюсь, как там еще люди живут»: Болото из химикатов обнаружили в Дзержинске

Во время прогулок нижегородцы часто находят опасные водоемы или свалки. И большинство из них расположены в районе Дзержинска. То химические отходы, то контейнеры с неизвестным веществом алого цвета, - жители обеспокоены.

Только разговоры стихли, как обнаружился новый подозрительный объект - болото, расположенное рядом с предприятием недалеко от улицы Науки.

- Вонь такая, будто отрава! – возмущается местный житель, который снял водоем на телефон и выложил запись в социальных сетях.

Он утверждает, что в болоте химикаты. Однако пользователи Интернета не увидели в этом ничего неожиданного. Даже наоборот.

- Вот если «В Дзержинске жители обнаружили болото без химикатов», то норм новость будет, - написал в комментариях Денис К.

- Я вообще удивляюсь, как в Дзержинске еще люди живут... В моем восприятии, это не город, а одна большая промзона, - добавила Галина К.

Чтобы узнать подробности, мы обратились в министерство экологии Нижегородской области. На момент публикации ответ пока не поступил.