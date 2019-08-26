2019-08-26T17:45:53+03:00
Общество

«Удивляюсь, как там еще люди живут»: Болото из химикатов обнаружили в Дзержинске

На водоем наткнулся один из местных жителей [видео]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: принскрин видеоФото: принскрин видеоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во время прогулок нижегородцы часто находят опасные водоемы или свалки. И большинство из них расположены в районе Дзержинска. То химические отходы, то контейнеры с неизвестным веществом алого цвета, - жители обеспокоены.

Только разговоры стихли, как обнаружился новый подозрительный объект - болото, расположенное рядом с предприятием недалеко от улицы Науки.

- Вонь такая, будто отрава! – возмущается местный житель, который снял водоем на телефон и выложил запись в социальных сетях.

Он утверждает, что в болоте химикаты. Однако пользователи Интернета не увидели в этом ничего неожиданного. Даже наоборот.

- Вот если «В Дзержинске жители обнаружили болото без химикатов», то норм новость будет, - написал в комментариях Денис К.

- Я вообще удивляюсь, как в Дзержинске еще люди живут... В моем восприятии, это не город, а одна большая промзона, - добавила Галина К.

Чтобы узнать подробности, мы обратились в министерство экологии Нижегородской области. На момент публикации ответ пока не поступил.

Болото с химикатами в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин: «Благодаря работе НОЦ внутренний региональный продукт может дополнительно вырасти на 24%»
Работы по капремонту дорог в Ленинском районе завершены на 96%
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 7,2%
Горожане отправили более 31 тысячи обращений в ИС «Наш Нижний»
Шесть участков дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области до конца сентября
Незаконную свалку в Богородске ликвидируют к 2023 году
Глеб Никитин: «Участники нижегородского НОЦ имеют 150 проектов сотрудничества с зарубежными партнерами»
Более семи тысяч нижегородцев посмотрели фильмы в рамках акции «Ночь кино»
По факту смертельного ДТП в Володарском районе возбуждено уголовное дело
Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 22-летней Мелании Железновой
Шесть участков трамвайных путей капитально отремонтированы в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин представит программу развития нижегородского Научно-образовательного центра
Гендиректор Фонда капремонта Нижегородской области проведет личный прием граждан
Выжившая в аварии женщина тут же погибла в другом ДТП в Нижегородской области
Выставка «Осенний вернисаж-2019» откроется в Нижнем Новгороде
В Дзержинске нашли автомобильного вора по следам
22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде
Досрочное голосование будет организовано для избирателей в Нижегородской области
На Мочальном острове почтили память жертв «красного террора»
Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области