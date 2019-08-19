2019-08-19T18:15:46+03:00
Происшествия

«Шел на полусогнутых, а потом упал»: В Нижнем Новгороде мотоциклист врезался в автомобиль BMW

Очевидцы рассказали, что на месте ДТП было много крови [фото]
Анна МИГАЛОВА
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В Нижнем Новгороде мотоциклист врезался в автомобиль BMW.В Нижнем Новгороде мотоциклист врезался в автомобиль BMW.Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
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ДТП с участием мотоциклиста и водителя иномарки произошло на проспекте Ленина, 68 в Нижнем Новгороде 18 августа. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области, об аварии стало известно в 20.45.

21-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль BMW. В результате чего сам же и пострадал. Молодого человека доставили в больницу с закрытым переломом большеберцовой кости. Однако после осмотра пострадавшего отпустили.

- Скорая приехала быстро. Крови много, но вроде живой, - сообщили очевидцы «Комсомольской правде».

На следующий день после ДТП в социальных сетях появились фотографии с места происшествия. Некоторые поделились своими впечатлениями от увиденного.

- Слышала удар, видела, как поднялся. Сначала шел, потом полусогнутые, потом на коленках и упал. Вскоре увезли. Долго мурыжили девушку на авто. Потом и ей стало плохо, упала в обморок. В итоге две скорые, на одной из них ее увезли, - написала в комментариях Виктория Победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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