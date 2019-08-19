2019-08-19T18:15:46+03:00
Общество

Условия проезда по льготной транспортной карте изменятся в Нижегородской области с 1 сентября

Комбинированный социальный проездной билет станет доступен для жителей всего региона
Анна МИГАЛОВА
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Комбинированный социальный проездной билет станет доступен для жителей всего региона.Комбинированный социальный проездной билет станет доступен для жителей всего региона.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Условия проезда по льготной транспортной карте изменятся в Нижегородской области с 1 сентября, сообщили в региональном правительстве.

Так, лимит по льготной карте с ограниченным количеством поездок увеличится с 39 до 40, а по электронному комбинированному социальному проездному билету - с 19 до 20. Вместе с тем электронный комбинированный соцбилет станет доступен для жителей всей Нижегородской области, а не только приволжской столицы. Оплаченные им поездки будут действовать на протяжении трех месяцев.

При пополнении льготной транспортной карты с 1 сентября устанавливается следующая стоимость: на 20 поездок по электронному комбинированному социальному проездному билету - 250 рублей; на 40 поездок по льготной социальной транспортной карте - 500 рублей; на неограниченное количество поездок по льготной социальной транспортной карте в течение одного месяца - 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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