Косплей года: фестиваль Alfa Future People впервые взорвали зомби

Ежегодный фестиваль Alfa Future People, который прошел с 16 по 18 августа в Нижегородской области, впервые представил не только современную музыку, но и культовое кино. Его гости одними из первых увидели трейлер к новому сезону сериала «Ходячие мертвецы», который выйдет уже ближайшей осенью.

Гости фестиваля одни из первых увидели трейлер к новому сезону сериала «Ходячие мертвецы».

Лучшие серии одной из самых успешных франшиз телеканала FOX представил ivi - официальный онлайн-кинотеатр фестиваля. Показ эпизодов проходил в обстановке полного погружения в постапокалиптический мир: те самые «Ходячие мертвецы» буквально взорвали AFP своим появлением и по популярности и количеству фото могли поспорить с приехавшими на open-air исполнителями!

Гости фестиваля одни из первых увидели трейлер к новому сезону сериала «Ходячие мертвецы».

Сделать снимки для Инстаграма можно было не только с зомби: в лаундже ivi - с яркими пуфами, большим экраном и лампочками - удалось создать уютную атмосферу, несмотря на поистине «постапокалиптичную» погоду, а на крыше арт-объекта была расположена фотозона с огромными неоновыми крыльями. Здесь же с высоты шести метров можно было наблюдать за главной сценой через подзорные трубы. Также онлайн-кинотеатр предлагал гостям подзарядить телефоны, отдохнуть на шезлонгах, поиграть в игры и в течение двух дней нон-стоп разыгрывал подарки. А поскольку дождь то и дело врывался на фестивальную площадку, многие гости успели получить еще и стильные дождевики от ivi.

Гости фестиваля одни из первых увидели трейлер к новому сезону сериала «Ходячие мертвецы».

Интересно, что главная сцена Alfa Future People в этом году стала рекордной по размерам: ее площадь составила 100 метров в ширину и 35 метров в высоту. Кроме того, музыка звучала еще на пяти сценах: Bass, Techno, Live, Deep и Trance. Хедлайнерами фестиваля стали популярные во всем мире диджеи DonDiablo, FerryCorsten, Carnage, DashBerlin, KnifeParty, Apashe и LaidbackLuke.

Гости фестиваля одни из первых увидели трейлер к новому сезону сериала «Ходячие мертвецы».

@kseniahoffman: «Мы первыми увидели трейлер к новому сезону «Ходячих мертвецов»! Что же еще делать на AFP, если не смотреть сериальчики в перерыве между танцами?»

@tosee_lusi: «Это что-то с чем-то! Как же было жууутко!!! Ходячие мертвецы AFP, это просто нечто!»

@cherkasovpage: «Для фанатов «Ходячих мертвецов» отличная новость - на фестивале можно так атмосферно приблизиться к любимому сериалу. Тем более в такую мощную погоду. А если вы еще не поняли как тут круто, то только здесь и сейчас тизерят трейлер нового сезона «Ходячих».