В Нижегородской области наркоманка оставила детей одних на пять дней

Вопиющий случай произошел в нижегородской глубинке. 35-летняя жительница районного поселка Большое Мурашкино, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, оставила своих детей дома на пять дней, а сама уехала по делам.

- Сигнал в полицию о том, что трое детей в возрасте тринадцати, пяти и трех лет находятся дома одни, поступил от местных жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение подтвердилось: женщина на самом деле бросила своих несовершеннолетних детей. В ее отсутствие за ними поглядывали неравнодушные соседи и знакомая горе-матери. Прибывшие на место полицейские изъяли ребятишек и поместили в социально-реабилитационный центр.

Отыскать родительницу удалось в Кстовском районе. В отделении полиции выяснилось, что многодетная мать привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Вдобавок ко всему в ходе личного досмотра у задержанной была обнаружена пачка с табачной продукцией. Причем одна из сигарет содержала наркотическое вещество.

В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. А пока мать привлечена к административной ответственности за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.