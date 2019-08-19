2019-08-19T18:15:46+03:00
Происшествия

В Нижегородской области наркоманка оставила детей одних на пять дней

Сейчас решается вопрос о лишении 35-летней женщины родительских прав
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В отсутствие матери за детьми поглядывали неравнодушные соседи и знакомая.В отсутствие матери за детьми поглядывали неравнодушные соседи и знакомая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вопиющий случай произошел в нижегородской глубинке. 35-летняя жительница районного поселка Большое Мурашкино, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, оставила своих детей дома на пять дней, а сама уехала по делам.

- Сигнал в полицию о том, что трое детей в возрасте тринадцати, пяти и трех лет находятся дома одни, поступил от местных жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение подтвердилось: женщина на самом деле бросила своих несовершеннолетних детей. В ее отсутствие за ними поглядывали неравнодушные соседи и знакомая горе-матери. Прибывшие на место полицейские изъяли ребятишек и поместили в социально-реабилитационный центр.

Отыскать родительницу удалось в Кстовском районе. В отделении полиции выяснилось, что многодетная мать привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Вдобавок ко всему в ходе личного досмотра у задержанной была обнаружена пачка с табачной продукцией. Причем одна из сигарет содержала наркотическое вещество.

В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. А пока мать привлечена к административной ответственности за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Работники Сеймовской птицефабрики получили удостоверения о повышении квалификации
Сборная Нижегородской области завоевала бронзу на чемпионате России по ловле донной удочкой
Пострадавшие от наводнения иркутские дети отдыхают в лагере «Город спорта» под Дзержинском
Насколько выросла стоимость комплекта необходимых товаров для школьника
Двойное столкновение с участием КамАЗа произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов
50-летняя женщина погибла в результате столкновения двух кроссоверов в Кстовском районе
Многоквартирные дома Нижегородского района готовы к отопительному сезону на 95%
Двухполосная дорожка появилась в сквере «Канавинский»
Нижегородскому правительству удалось сэкономить на торгах более 110 млн рублей
Дорога на улице Буревестника в Московском районе будет временно перекрыта
Главой управления госохраны ОКН Нижегородской области назначен Григорий Меламед
Грозы и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде 19 августа
Директор батутного центра в Выксе нанял подростка инструктором без трудового договора
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Бутурлинском районе
Полиция подключилась к поискам 5-летней Зарины Авгоновой
В Нижегородской области 66-летний пенсионер подозревается в убийстве своего друга
Специалисты стали чаще патрулировать нижегородские леса
Глеб Никитин: «Желаю всем, кто связан с воздушным флотом, чистого неба и благодарных пассажиров»
Цены на подсолнечное масло, капусту и соль снизились в Нижегородской области
Депутаты высадили липы в благоустроенном сквере имени 1905 года в Нижнем Новгороде
Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 80-летнего грибника
Почетным гражданам Нижнего Новгорода вручены удостоверения и знаки отличия
Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину, похитившего сейф с деньгами
В Нижнем Новгороде проходит операция «Нетрезвый водитель»