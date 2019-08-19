Tele2 проанализировала нижегородские пробки

Мобильный оператор Tele2 с помощью инструментов big data проанализировал пассажиропоток наземного и подземного транспорта в Нижнем Новгороде. Полученные данные компания использует для развития сетевой инфраструктуры, построения эффективной сети дистрибуции, а также для решения бизнес-задач своих партнеров.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал пассажиропоток нижегородского транспорта в один из рабочих дней в летний период. Компания выявила самые загруженные улицы и магистрали Нижнего Новгорода, а также временной диапазон, когда движение транспорта на каждой из них наиболее интенсивно.

По статистике оператора, топ самых загруженных улиц Нижнего Новгорода возглавляет проспект Гагарина на участке от Мызинского моста до Новинок. Суточный пассажиропоток в этом месте превышает 720 тысяч проездов в обе стороны, в час пик – с 12:00 до 13:00 – на проспекте зафиксировано более 50 тысяч передвижений пассажиров. Более 650 тысяч проездов в сутки приходится на участок улицы Героя Попова от Восточного проезда до Новикова-Прибоя в Автозаводском районе. Здесь максимальная загруженность зафиксирована в 10 часов утра, когда по дороге проезжает 46 тысяч водителей и пассажиров в час.

Полумиллионный суточный трафик зафиксирован на проспекте Ленина - на участке от Комсомольской площади до ст. м. Пролетарская, а также на ул. Родионова - от ул. Фруктовой до Сенной площади, на Коминтерна - от центра Сормова до ст. м. Буревестник - и на Бринского, от перекрестка с улицей Генерала Ивлиева до Верхнепечерской. В часы пик загруженность на этих участках достигает 35-40 тысяч проездов в час.

Существенный трафик нижегородского транспорта приходится и на городские мосты. Загруженность многих из них значительно превышает плотность движения на самых трафиковых магистралях города. Так, пассажиропоток на Канавинском мосту в сутки достигает 1,7 млн человек. Основное время загруженности - с 13 до 18 часов, когда каждый час мост пересекает более 150 тысяч пассажиров. Движение на Мызинском мосту отличается относительно ровной плотностью движения в обе стороны и на протяжении всего рабочего времени среднечасовой трафик здесь составляет более 30 тысяч проездов.

Замыкают тройку самых загруженных мостов Нижнего Новгорода мосты через Волгу в сторону Бора и обратно, по которым в сутки нижегородцы и гости города перемещаются в совокупности около 700 тысяч раз. По метромосту в день проезжает около 670 тысяч пассажиров: большая часть из них пользуется подземкой - в сутки их число достигает 550 тысяч, - а наземными видами транспорта на метромосте пользуется чуть более 120 тысяч пассажиров. По Молитовскому мосту в сутки проезжает наименьшее количество пассажиров. В будний день их количество составляет около 430 тысяч.

Анализировать пассажиропоток Нижнего Новгорода оператору позволяют инструменты big data. Аналитику «больших данных» Tele2 использует для построения сетевой инфраструктуры и прогнозирования окупаемости базовых станций. Решения big data также применяются для развития розничной сети и определения локаций под открытие новых салонов на территории Нижегородской области. Технология позволяет анализировать обезличенные данные о пешеходном трафике, времени нахождения абонентов в конкретном районе и другие показатели активности пользователей.

Все больший интерес аналитика больших данных вызывает у бизнес-партнеров мобильного оператора. Одна из популярных областей применения - планирование технической и транспортной инфраструктуры на основе информации о динамике передвижения населения. Накладывая маршруты перемещения абонентов на карту города, можно увидеть, как увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, автодороги, железные дороги и метро. Эти инструменты помогают реализовать концепцию «умного» города: планировать парковки, маршруты общественного транспорта, остановки, детские сады, магазины и пр.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- Инструменты big data играют все более важную роль при планировании бизнес-процессов как крупных, так и небольших компаний. В условиях серьезной конкуренции бизнес ищет возможность предложить своей аудитории самый востребованный продукт или услугу и самую удобную форму его приобретения. И аналитика «больших данных» помогает в решении этих задач. Значительная часть наших проектов big data направлена на понимание потребностей и интересов пользователей и сегментацию клиентов. Мы анализируем обезличенный трафик и предлагаем нашим бизнес-партнерам готовые инструменты для эффективного решения их задач. В регионах Tele2 активно сотрудничает с государственными заказчиками, финансовыми организациями и другими компаниями. Мы продолжим развивать это направление на территории всего Приволжья и в Нижегородской области в частности.