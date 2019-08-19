Прогноз погоды на 19-25 августа в Нижнем Новгороде: облачно и немного дождливо

Предпоследняя неделя лета в Нижнем Новгороде, если верить синоптикам, будет в меру облачной, немного дождливой, но все же теплой. Небольшое похолодание придет не раньше воскресенья, говорится на сайте нижегородского Гидрометцентра.

Стартовала неделя с переменной облачности и кратковременного дождя. Днем 19 августа температура воздуха прогреется до +24 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Выдохнуть после проливных дождей, обрушившихся на столицу Приволжья в минувший уикенд, можно будет во вторник 20 августа. Ночью ожидается небольшая облачность без осадков и +15 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление - 751 мм ртутного столба. Днем картина будет аналогичной, только вот температура воздуха поднимется до +24 градусов.

В ночь на 21 августа синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков и +15 градусов. Ветер юго-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление - 752 мм ртутного столба. Днем же будет переменная облачность с небольшим кратковременным дождем, а температура воздуха составит +27 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

Возможно, зонтик или дождевик понадобятся нижегородцам и в четверг 22 августа. Ночью прогнозируется +17 градусов, облачно с прояснениями, временами будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление - 752 мм ртутного столба. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, однако также будет переменная область и небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

В последний рабочий день 23 августа ожидается облачность и небольшой кратковременный дождь. Ночью будет до +17 градусов тепла, северо-восточный ветер 3 метра в секунду и атмосферное давление - 749 мм ртутного столба. Тогда как днем воздух прогреется до +21 градуса. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду и атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

Любителям более прохладной погоды придется дождаться выходных. В ночь на субботу 24 августа температура воздуха составит +14 градусов. Будет облачно с прояснениями, временами покапает дождик. Ветер северо-восточный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

В воскресенье 25 августа температура и днем, и ночью снизится еще на один градус (+19 и +13 соответственно). Синоптики обещают переменную облачность, небольшой кратковременный дождь и северо-западный ветер 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753-755 мм ртутного столба.