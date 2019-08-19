Росгвардия вытаскивала гостей AFP из «грязевого плена» с помощью военной техники

Росгвардейцы круглосуточно дежурили на территории фестиваля Alfa Future People в поселке Большое Козино с 16 по 18 августа. И, как выяснилось, не зря. По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Нижегородской области, помощь понадобилась автомобилистам, увязшим в грязи. Их пришлось вытаскивать из «грязевого плена» с помощью военной техники.

Сотрудники ОМОН ловили незаконных предпринимателей.

А еще в ходе патрулирования фестивального городка военнослужащие бригады оперативного назначения задержали мужчину, разбившего стекло чужого автомобиля Audi TT. Вдобавок ко всему ОМОНовцы выявили и задержали незаконных предпринимателей.

- Все правонарушители переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе нижегородского Управления Росгвардии.

Напомним, в этом году на AFP появится отдельная зона, посвященная грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Снаружи зеркальный павильон площадью 400 квадратных метров будет подсвечиваться различными светодиодными панелями. А внутри него будет инсталляция - LED-экраны, установленные по всему периметру помещения. Корреспонденты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» вели прямую онлайн-трансляцию с места событий.

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