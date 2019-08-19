«Крокодилы, бегемоты»: Стало известно, каких диких животных запретят держать в квартирах с 2020 года

Запрет на содержание диких животных в домашних условиях, особый подход к выгулу опасных пород собак и тщательный контроль за работой приютов – вот лишь малая часть изменений, предложенных новым законом «Об ответственном обращении с животными». Пока в силу вступила лишь малая часть всех заявленных требований. Однако уже со следующего года закон заработает почти в полную силу. «Комсомолка» выяснила, готовы ли нижегородцы к действию нового закона.

- Решение о принятии этого закона очень правильное и своевременное, - уверен главный государственный ветеринарный врач Нижнего Новгорода Евгений Помазов. - Новый законопроект защищает в первую очередь права граждан, которые могут стать жертвами диких животных, которых владельцы содержат в квартирах и частных домах. Вспомните историю с волками, которых нижегородец держал в частном доме Автозаводского района год назад. Животные дикие, содержались в неприспособленных для этого условиях. При этом, по словам жителей деревни, нередко убегали со двора, поскольку забор был старым. Люди боялись выйти на улицу, боялись за своих детей.

Эта история действительно прогремела несколько лет назад на весь город. Несколько волков в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе сбежали из частого питомника и растерзали несколько местных собак. Тогда в страхе были все жители поселка. Однако нередко нижегородцы заводят зверей и пострашнее.

В новом законе прописаны правила обращения с волкособами, к которым люди нередко относят и влчаков.Фото: Предоставлено героем публикации

- Случаи содержания в городских квартирах таких животных как леопард, рысь, лиса, змеи, обезьяны – еще несколько лет назад были не редкостью для Нижнего Новгорода. Были случаи, когда на прием в госветклиники приводили енотовидных собак, лемуров, обезьян, беркутов и даже удава, - вспоминает Евгений Помазов. - Однако ситуация меняется к лучшему – в 2019 году таких случаев пока не зафиксировано.

Впрочем, новый закон призван защитить не только людей от животных, но и самих животных от людей. Слишком часто, попадание в «добрые частные ручки», заканчивается для них гибелью.

-Новый законопроект защищает и самих животных, которые нередко погибают из-за отсутствия специализированного ухода и неполноценного питания, - говорит Евгений Помазов. – Все-таки квартира – это не место для дикого животного.

Впрочем, тех диких животных, которые уже живут в частных домах, никто изымать не будет. В соответствии с новым законом, все они проживут у хозяев до своей естественной смерти. Однако уже с 1 января 2020 года обзаводиться такой живностью будет запрещено. Всем нарушителям будет грозить наказание, а животных все-таки изымут. Вот только куда – вопрос пока остается открытым.

- Необходимость принятия такого закона назрела давно. Дикие животные в домашних условиях не имеют достаточного пространства для жизни. Обеспечить им должный уход и правильное питание возможно только в условиях зоопарка. Именно сюда и должны поступать изъятые животные, - уверен директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

- В какие именно, будут решать контролирующие органы в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. Готовы ли зоопарки их принять? Зависит от того, есть ли условия для содержания конкретных животных. Конкретно в наш зоопарк по этому вопросу пока никто не обращался.

Однако, надо признать, нередко нагоняют страх на нижегородцев и вполне безобидные животные. К примеру, двухлетний влчак Мэлон уже стал настоящей звездой Автозавода. Хотя его хозяйка совсем не рада такой популярности.

- Куда бы мы ни пошли, люди сразу начинают кричать – волк! И тут же начинают снимать нас на телефон, - рассказывает нижегородка Евгения Давыдова. – Даже в ветеринарных клиниках его не отличают от волка. Люди не понимают, что нельзя так просто поехать в лес, поймать волка и привезти его домой.

В действительности Мэлон является представителем довольно редкой породы собак – чехословацкий влчак. Официально признанная сейчас, эта порода была выведена около 30 лет назад в результате скрещивания немецкой овчарки с карпатским волком. Итог этого эксперимента превзошел все ожидания – внешне вылитый волк зачастую имеет довольно миролюбивый характер.

Влчак Мэлон - любитель повыть, но исключительно на природе.Фото: Предоставлено героем публикации

- На самом деле все они очень разные: кто-то из помета может быть спокойным и больше походить на собаку, а кто-то – больше на волка, - рассказывает Евгения. – В Мэлоне больше волчьего. Это проявляется во всем: в общении, в поведении, в пищевых предпочтениях. И да – он иногда воет! Правда, в квартире ему это делать запрещается – исключительно на природе.

Это внешнее сходство с волком, может сыграть с Мэлоном злую шутку. Требования нового законодательства предусматривают определенные ограничения и для волкособов, то есть метисов волка и собаки. Внешне Мэлон от них почти неотличим. Все волкособы оказались в списке потенциально опасных пород собак, обладающих «генетически детерминированными качествами агрессии и силы». С 1 января 2020 года всех их будет запрещено выгуливать без намордника и поводка. Вместе с ними в этом списке оказались еще 11 пород собак, среди которых акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, питбульмастиф, гуль дог и северокавказская собака.

КОНКРЕТНО

Окончательный перечень диких животных, которых будет запрещено заводить с 1 января 2020 года, был одобрен этим летом. Вот лишь малая часть этого списка:

*питоны

*крокодилы

* тарантулы

* лисы

* каймановые черепахи

* волки

* динго

* гиеновые собаки

* медоеды

* росомахи

* макаки

* павианы

* филины

* электрические угри

* мурены.