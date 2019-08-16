В День города в Нижнем Новгороде будет работать 15 детских интерактивных зон

День города – это праздник не только для взрослых, но и для детей. В этом году специально для маленьких жителей на Нижневолжской набережной будет организовано сразу 15 интерактивных зон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Праздничные мероприятия начнутся с самого утра.

- В 10.00 начнутся творческие мастер-классы в рамках фестиваля городской рыбалки.

- В 10.30 состоится детский забег по Чкаловской лестнице.

- В 12.00 откроется детская зона в рамках фестиваля городского фудмаркета. Также начнутся образовательные мастер-классы в рамках фестиваля кино и видео о городе. На фестивале исторических квестов и реконструкций и детям, и взрослым расскажут об историческом этикете. А также в 12.00 начнется финал детского музыкального конкурса «Голос Города».

- В 13.00 начнется спектакль «Аленький цветочек» на площадке уличных театров.

- В 13.50 можно будет понаблюдать за шоу мимов.

- В 14.30 в акватории Гребного канала начнется детский турнир «Беби – лов» и детская анимационная программа с эстафетами запланированы в рамках фестиваля городской рыбалки.

- В 16.00 на фестивале исторических квестов и реконструкций начнутся рыцарские поединки. В это же время на площадке уличных театров актеры театра «Пиано» покажут спектакль.

- В 16.25 состоится мастер-класс по социальным танцам от студии Social Dance Studio.