Программа мероприятий в нижегородских парках на День города
День города в этом году нижегородцы будут отмечать с размахом. Помимо традиционных мероприятий в центре Нижнего Новгорода, повеселиться можно будет и в городских парках.
Парк имени 1 Мая
с 10.00 начнется футбольный турнир в честь Дня города среди ветеранов Нижегородского футбола.
В 11.00 артисты театра «Пиано» покажут спектакль для детей.
С 11.30 начнется праздничная программа «Нам года не беда…». Нижегородцы смогут поучаствовать в танцевальных мастер-классах или танцевать, настроясь на свой лад, под музыку народного духового оркестра Центрального Дворца культуры железнодорожников. Также все, кто придется в парк имени 1 Мая смогут увидеть выступление лауреата международных конкурсов и лауреата премии Нижнего Новгорода Майи Балашовой.
Параллельно с музыкальной программой будут проходить турниры по шахматам и шашкам.
В 17.00 гостей праздника ждет дискотека от «Авторадио», выступление групп «Rock’n’roll radio» и «Disco Heads».
В 21.50 пройдет флешмобом с фонариками.
Парк имени А.С. Пушкина
с 11.00 начнется детская интерактивная программа «Путешествие по родному городу». Для детей будут организованы викторины и конкурсы, а также шоу мыльных пузырей и крио-шоу. И все этобудет происходить вперемешку с зажигательным выступлением детского творческого коллектива «Банана».
В 12.00 гости парка смогут попробовать себя в кузнечном деле, посмотреть на работу гончаров, поучаствовать в мастер-классе по робототехнике, а также посетить программу от «лаборатории чудес Галилео».
В 12.45 состоится флешмоб «798» с участием воспитанников детских садов.
В 13.00 начнется барабанное шоу «BWDrumShow». Затем на сцену выйдут ансамбли песни и пляски войск Приволжского округа, войск национальной гвардии РФ, Нижегородского ансамбля народной песни «Любава». Также нижегородцы смогут потанцевать под музыку джаз-бенда Михаила Петропавловского, а также насладиться выступлениями победителей всероссийских и международных конкурсов.
В 18.00 начнется выступление групп «ZEBRA DLYA SUPA», «Космонавты», «Фьёрдс», «Вполголоса», «Каштаны из Берлина», а также ди-джея фрик-шоу «Рeasok».
Автозаводский парк культуры и отдыха
В 12.00 начнутся танцы под духовой оркестр «Русь».
В 13.00 состоится прием парада «Маленький гражданин», после которого начнутся мастер-класс «Комбат», выступления группа «Barberry cover band» и артистов продюсерского центра «Караоке баттл».
В 16.00 на площадке «Зенитная установка» состоится фестивальная концертная программа III Открытого фестиваля русской гармошки «Играй, гармошка! Пой, душа».
В 16.20 желающие смогут потанцевать на мастер-классе «Зумба».
Также запланированы спортивные ирландские танцы, шоу барабанов, зажигательная пенная дискотека, караоке баттл.
Приокский парк
В 10.30 нижегородцев с Днем города поздравит эстрадно-вокальная студия «Кнопочки». Затем гости праздника увидят шоу жонглеров «Джагл» и потанцевать под Нижегородский Губернский оркестр.
В 17.30 состоится поп-проект «Муза».
В 18.00 начнется танцевальный флешмоб, после которого выступит кавер-группа «Вельветовые медведи».
В течение праздника также будет работать локация для людей «серебряного возраста» с прикладными мастер-классами и лекциями.
С 11.00 до 16.00 можно будет заняться скандинавской ходьбой.
С 12.00 до 17.00 пройдет квест «Парк будущего» для всей семьи с логическими заданиями и командными конкурсами.
В 20.10 начнутся танцы с DJ ГРУ.
Сормовский парк
В 11.00 День города начнется со спортивного забега.
В 12.00 начнут работу воркаут-площадки, где пройдут мастер-классы по кроссфиту, воркауту, а также вы сможете сдать нормы ГТО.
В 13.00 состоится игра в бочче. Затем все желающие смогут потанцевать под духовой оркестр «СЕПТИМА», посмотреть барабанное шоу «Ветер Фанга», театр Руслана Вольфсона.
В 16.00 пройдут творческие встречи с нижегородскими писателями, поэтами, художниками и музыкантами. Кроме того, вы увидите выступления музыкальной школы «MUZCLASS», студии эстрадного вокала «Гармония», саксофон-шоу, крио-шоу от Валерии Факеевой, выступления групп «СоРоМоВо» и Евгения Гурина «КОРСАР».
В 21.00 состоится концерт группы «CHKALOV».
Во всех парках праздничная программа завершится в 22.00 красочными фейерверками.
Подробнее с программой можно познакомиться на сайте Дня города.
ИСТОЧНИК KP.RU