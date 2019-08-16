Программа мероприятий в нижегородских парках на День города

День города в этом году нижегородцы будут отмечать с размахом. Помимо традиционных мероприятий в центре Нижнего Новгорода, повеселиться можно будет и в городских парках.

Парк имени 1 Мая

с 10.00 начнется футбольный турнир в честь Дня города среди ветеранов Нижегородского футбола.

В 11.00 артисты театра «Пиано» покажут спектакль для детей.

С 11.30 начнется праздничная программа «Нам года не беда…». Нижегородцы смогут поучаствовать в танцевальных мастер-классах или танцевать, настроясь на свой лад, под музыку народного духового оркестра Центрального Дворца культуры железнодорожников. Также все, кто придется в парк имени 1 Мая смогут увидеть выступление лауреата международных конкурсов и лауреата премии Нижнего Новгорода Майи Балашовой.

Параллельно с музыкальной программой будут проходить турниры по шахматам и шашкам.

В 17.00 гостей праздника ждет дискотека от «Авторадио», выступление групп «Rock’n’roll radio» и «Disco Heads».

В 21.50 пройдет флешмобом с фонариками.

Парк имени А.С. Пушкина

с 11.00 начнется детская интерактивная программа «Путешествие по родному городу». Для детей будут организованы викторины и конкурсы, а также шоу мыльных пузырей и крио-шоу. И все этобудет происходить вперемешку с зажигательным выступлением детского творческого коллектива «Банана».

В 12.00 гости парка смогут попробовать себя в кузнечном деле, посмотреть на работу гончаров, поучаствовать в мастер-классе по робототехнике, а также посетить программу от «лаборатории чудес Галилео».

В 12.45 состоится флешмоб «798» с участием воспитанников детских садов.

В 13.00 начнется барабанное шоу «BWDrumShow». Затем на сцену выйдут ансамбли песни и пляски войск Приволжского округа, войск национальной гвардии РФ, Нижегородского ансамбля народной песни «Любава». Также нижегородцы смогут потанцевать под музыку джаз-бенда Михаила Петропавловского, а также насладиться выступлениями победителей всероссийских и международных конкурсов.

В 18.00 начнется выступление групп «ZEBRA DLYA SUPA», «Космонавты», «Фьёрдс», «Вполголоса», «Каштаны из Берлина», а также ди-джея фрик-шоу «Рeasok».

Автозаводский парк культуры и отдыха

В 12.00 начнутся танцы под духовой оркестр «Русь».

В 13.00 состоится прием парада «Маленький гражданин», после которого начнутся мастер-класс «Комбат», выступления группа «Barberry cover band» и артистов продюсерского центра «Караоке баттл».

В 16.00 на площадке «Зенитная установка» состоится фестивальная концертная программа III Открытого фестиваля русской гармошки «Играй, гармошка! Пой, душа».

В 16.20 желающие смогут потанцевать на мастер-классе «Зумба».

Также запланированы спортивные ирландские танцы, шоу барабанов, зажигательная пенная дискотека, караоке баттл.

Приокский парк

В 10.30 нижегородцев с Днем города поздравит эстрадно-вокальная студия «Кнопочки». Затем гости праздника увидят шоу жонглеров «Джагл» и потанцевать под Нижегородский Губернский оркестр.

В 17.30 состоится поп-проект «Муза».

В 18.00 начнется танцевальный флешмоб, после которого выступит кавер-группа «Вельветовые медведи».

В течение праздника также будет работать локация для людей «серебряного возраста» с прикладными мастер-классами и лекциями.

С 11.00 до 16.00 можно будет заняться скандинавской ходьбой.

С 12.00 до 17.00 пройдет квест «Парк будущего» для всей семьи с логическими заданиями и командными конкурсами.

В 20.10 начнутся танцы с DJ ГРУ.

Сормовский парк

В 11.00 День города начнется со спортивного забега.

В 12.00 начнут работу воркаут-площадки, где пройдут мастер-классы по кроссфиту, воркауту, а также вы сможете сдать нормы ГТО.

В 13.00 состоится игра в бочче. Затем все желающие смогут потанцевать под духовой оркестр «СЕПТИМА», посмотреть барабанное шоу «Ветер Фанга», театр Руслана Вольфсона.

В 16.00 пройдут творческие встречи с нижегородскими писателями, поэтами, художниками и музыкантами. Кроме того, вы увидите выступления музыкальной школы «MUZCLASS», студии эстрадного вокала «Гармония», саксофон-шоу, крио-шоу от Валерии Факеевой, выступления групп «СоРоМоВо» и Евгения Гурина «КОРСАР».

В 21.00 состоится концерт группы «CHKALOV».

Во всех парках праздничная программа завершится в 22.00 красочными фейерверками.

Подробнее с программой можно познакомиться на сайте Дня города.