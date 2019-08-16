Хор ветеранов АПЗ принял участие в фестивале «Семья нижегородская»

Хор ветеранов АО «АПЗ» «Легенда» выступил с концертной программой «Арзамас – ты капелька России» на V фестивале «Семья нижегородская». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Мероприятие, организованное правительством Нижегородской области и выставочной компанией «Узорочье», прошло в Нижнем Новгороде. Участниками фестиваля стали 40 учреждений системы социальной защиты населения области. Арзамас представлял Центр социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, по приглашению которого хоровому коллективу ветеранов АО «АПЗ» и представилась возможность выступить на областном фестивале.

В течение недели - с 6 по 12 августа - на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» ежедневно проводились презентации, круглые столы, консультации по разным вопросам, работали врачи различных специальностей, были организованы мастер-классы для детей и взрослых. Так, например, сотрудники арзамасского Центра социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов представили мастер-классы по изготовлению броши в технике «фильцевания» и вязанию игрушек крючком в технике «амигуруми», чем заинтересовали многих посетителей павильона.