Спортсменов и тренеров СК «Знамя» наградили в Арзамасе

Церемония награждения арзамасских спортсменов состоялась в канун Дня физкультурника в кинозале ФОКа «Звездный». Свои награды получили тренеры, спортсмены и сотрудники спортивного клуба Арзамасского приборостроительного завода «Знамя», сообщает пресс-служба АПЗ.

Спортсменов и трренеров приветствовали директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации Арзамаса Артем Журавлев и заместитель председателя арзамасской городской Думы, начальник управления внешних связей и массовых коммуникаций АО «АПЗ» Константин Аргентов.

– Наш город известен достижениями в различных видах спорта, потому что у нас мощнейший тренерский состав, успешные спортсмены, показывающие достойные результаты, – отметил Константин Аргентов. – Как приборостроитель я поздравляю спортклуб «Знамя» и говорю всем его спортсменам и работникам большое спасибо. Как депутат желаю успехов всему спортивному сообществу Арзамаса. Тренерскому и педагогическому составам – здоровых, толковых и успешных воспитанников, а самим спортсменам – поменьше травм, побольше побед!

По словам директора СК «Знамя» Вадима Карпычева, сезон 2018-2019 годов сложился весьма неплохо: в общей сложности спортсмены завоевали 211 призовых мест на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

– Сегодня финансовая ситуация в отрасли физической культуры и спорта в целом имеет турбулентный характер, – сказал Артем Журавлев. – Хочу поблагодарить не только спортсменов и тренеров, но и тех, без кого наши программы и проекты были бы неосуществимы: главу города Александра Щелокова, Арзамасскую ассоциацию промышленников и предпринимателей «Развитие», депутата ЗС НО, генерального директора АПЗ Олега Лавричева, депутатский корпус Арзамаса. Эти люди помогают в наших начинаниях, надеюсь, будут поддерживать и в дальнейшем.