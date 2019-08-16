2019-08-16T10:26:15+03:00
Общество

Движение автомобилей в центре Нижнего Новгорода снова перекроют

Ограничения будут действовать в связи с празднованием Дня города
Юлия ДАНЧЕНКО
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Движение автомобилей в центре Нижнего Новгорода снова перекроютДвижение автомобилей в центре Нижнего Новгорода снова перекроютФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В субботу, 17 августа, в Нижнем Новгороде автомобильные дороги будут снова перекрыты, и центр города станет полностью пешеходным. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, нельзя будет проехать по Нижневолжской набережной на участке от улицы Широкой до улицы Черниговской, в районе дома №8. Перекрыто движение будет на улице Рождественской на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, а также на самой Благовещенской площади. Кроме того, пешеходными зонами станут дороги, прилегающие к Чкаловской лестнице со стороны памятника катеру «Герой». А на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой движение транспорта будет ограничено габаритами автомобилей – проехать смогут только те, чья высота не более 2,5 метров.

Запрещающие знаки на этих участках дорог появятся, начиная с 7.00 17 августа. И будут действовать до 1.00 18 августа.

В заречной части тоже будут введены некоторые ограничения. В День города будет перекрыто движение транспорта по улице Совнаркомовской на участке от улицы Самаркандской до улицы Сибирской, а также запрещена парковка справа со стороны Канавинского моста от кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского на улице Стрелка.

Эти ограничения будут действовать 17 августа с 07.00 до 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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