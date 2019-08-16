«Парни, я всегда с вами!»: Суровые байкеры плакали на похоронах друга, погибшего при испытаниях под Архангельском

- Он отдал свою жизнь за нас, чтобы мы жили. Он защищал. Всегда во всем первый! Папа, мой папа радовался, что дочь замуж вышла, мечтал о внуках, а теперь вот так. Я буду любить тебя вечно! – написала дочь погибшего под Архангельском Сергея Пичугина Маргарита.

Девять дней назад во время испытаний случился страшный взрыв, от которого погибли пять человек. Один из них испытатель Сергей Пичугин. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» узнала, каким Сергей запомнился своим друзьям.

Праздник превратился в трагедию

За два дня до отъезда на полигон под Архангельском Сергей Пичугин гулял на свадьбе дочери, так что на испытания он уезжал в приподнятом настроении. Да и по возвращении его ждал еще один семейный праздник.

- Когда он уезжал, то сказал жене: «Мы встретимся на твоем дне рождения» (день рождения жены Сергея Пичугина 13 августа – прим. ред.), - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» друг семьи Дмитрий Долин.

Так оно и случилось. Только на праздник он прибыл не с букетом цветов, а в гробу. И вместе праздничного застолья 13 августа жене Сергея Пичугина пришлось готовить поминальный обед.

- Сергей очень любил свою жену, - заметил Дмитрий Долин. – И однажды на день рождения устроил ей сюрприз. Он уехал в командировку месяцев на восемь. Перед праздником с ним созванивались, спрашивали, точно ли он не приедет. Он говорил, что не может. Даже в сам день рождения с ним по телефону разговаривали. А вечером, часов в девять, открывается калитка и заходит Сергей с охапкой роз. Девчонки у нас плакали, до того трогательно это было.

Сергей Пичугин с дочерью МаргаритойФото: СОЦСЕТИ

Обожал Сергей и свою единственную дочь Маргариту. Да и дочка души ни чаяла в своем отце.

- Мой отец-герой! Герой, которым я буду гордиться всю свою жизнь! – написала она после того, как пришло официальное подтверждение гибели ее отца. - Мы одна кровь, один характер! Я - это ты! И все то, о чем ты мечтал, обещаю исполнить! Я твое продолжение! Я горжусь тобой!

В день похорон, по рассказам друзей семьи, у Маргариты была настолько сильная истерика, что ее долго не могли успокоить.

Друг и брат

Плачут от горя сегодня не только родные, но и многочисленные друзья Сергея Пичугина. Даже суровые байкеры не могут сдержать слез, говоря о нем.

- Очень тяжело вспоминать, - переводя дыхание, говорят друзья Сергея.

Сергей Пичугин больше десяти лет состоял в местном байкерском клубе и с удовольствием гонял по саровским дорогам на своем железном коне. Для членов клуба он стал не просто другом, он был братом. А потому во время похорон именно они несли гроб сначала в зал Дома культуры ВНИИЭФ, а затем и на место погребения.

Байкеры провожали друга в последний путь. Фото: скрин с видео ЗатоНовости

- Он был душой компании, всегда был на позитиве, постоянно рассказывал какие-то приколы. Я никогда не видел его угрюмым, - говорит Дмитрий Долин. – Он любил жарить шашлыки. Если брался за них, то никого не подпускал – все делал сам.

Все друзья Сергея Пичугина говорят о его отзывчивости и готовности в любую минуту прийти на выручку. Помогал он не только близким.

- Наш клуб постоянно организует поездки в детские дома, и Сергей, если он в это время не в командировке, всегда принимал в них участие, - рассказали «Комсомолке» члены байкерского клуба. – Мы привозили подарки детям, общались, катали их мотоцикле.

За несколько дней до трагедии байкеры созванивались с Сергеем и разговаривали с ним по громкой связи.

- Последними его словами были: «Парни, я с вами!», - вспоминают друзья. – Мы всегда будем помнить его. Он навсегда останется членом нашего клуба.

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