2019-08-15T22:39:06+03:00
Общество

В центре Нижнего Новгорода станет больше улиц с односторонним движением

До конца года в городе планируется разработать стандарты благоустройства
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В центре Нижнего Новгорода станет больше улиц с односторонним движением.В центре Нижнего Новгорода станет больше улиц с односторонним движением.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В скором времени внешний облик Нижнего Новгорода заметно изменится. Причем речь идет не только о благоустройстве отдельных общественных пространств, а о комплексном развитии территорий. Уже до конца года в городе должны быть разработаны единые стандарты благоустройства, после чего власти перейдут к реализации пилотного проекта.

- Комплексное благоустройство улиц Нижнего Новгорода начинается с разработки нормативной базы. И мы это видим по опыту других городов, в том числе Москвы, - уверен глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Поэтому я уже дал поручение разработать несколько важных документов. В прошлом году были написаны новые правила благоустройства – это второй устав города. Вслед за этим должны быть разработаны стандарты и типовые решения по благоустройству города. Это планируется сделать до конца года. Следующий этап это уже разработка отдельных программ: программы по устойчивому развитию городских улиц, программы по развитию «речных» улиц, то есть набережных и программы по развитию верхних набережных.

При этом в ходе благоустройства приоритет будет отдан пешеходам. Планируется, что пешеходная зона и зона для велосипедистов в городе увеличится.

- Увеличить пешеходную часть всегда сложно, поскольку она может увеличиться только за счет уменьшения проезжей части, - отметил Владимир Панов. - Сейчас прорабатывается концепция изменения улиц с двусторонним движением на улицы с односторонним движением. Это даст возможность увеличить пешеходную зону не за счет ухудшения пропускной способности, а за счет перераспределения потоков движения.

Разумеется, чтобы реализовать все эти планы потребуется время. Стандартные типовые решения должны быть разработаны уже до конца года. Вслед за этим начнут составляться первые сметы.

- Мы уже заручились предварительной поддержкой со стороны губернатора, - отметил Владимир Панов. – Когда будут готовы сметы, мы обратимся к главе региона, чтобы понимать, в какой степени он сможет нас поддержать. Дальше уже будет решаться вопрос с финансированием. Сейчас мы рассчитываем, что в следующем году нам удастся реализовать пилотный проект.

Какие конкретно улицы войдут в этот пилотный проект, пока неизвестно. Предполагается, что приоритет будет отдан исторической части Нижнего Новгорода.

- Внедрять эти правила благоустройства мы будет по всему городу, но опробуем ее на центральной части города, - отметил заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры Александр Корнилов. – Условно мы выбрали территорию центра – от Белинки до Стрелки. Туда вошло порядка 70 улиц. Но очередность их благоустройства пока не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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