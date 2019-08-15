Град со спичечный коробок выпал в Нижегородской области
Крупный град выпал в Нижнем Новгороде и Нижегородской области днем в четверг, 15 августа 2019 года. Фотографии огромных градин размером со спичечный коробок выкладывают в социальных сетях очевидцы.
Особенно сильно досталось Балахне. В Сормовском районе Нижнего Новгорода град тоже выпал, но там он оказался помельче.
- У кого больше? – сравнивают ледяные шарики пользователи соцсетей.
- Где фото битых машин? По-любому им досталось, - предполагает Ярослав Юшин.
- Слава богу, все обошлось. По крайней мере, у нас, - отвечает Ксения Рукшина.
Напомним, синоптики прогнозируют непогоду в Нижегородской области на весь оставшийся вечер, а также на ночь и утро 16 августа. При этом температура воздуха вечером будет достаточно высокой – до +22...+25 градусов Цельсия, а вот в пятницу температура резко понизится – до +17 градусов в дневные часы.
ИСТОЧНИК KP.RU