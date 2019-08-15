2019-08-15T18:25:54+03:00
Общество

Град со спичечный коробок выпал в Нижегородской области

Сильный ливень с грозой прошел в регионе днем 15 августа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Град со спичечный коробок выпал в Нижегородской области. Фото: Регион-52 | Нижний НовгородГрад со спичечный коробок выпал в Нижегородской области. Фото: Регион-52 | Нижний Новгород
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Крупный град выпал в Нижнем Новгороде и Нижегородской области днем в четверг, 15 августа 2019 года. Фотографии огромных градин размером со спичечный коробок выкладывают в социальных сетях очевидцы.

Особенно сильно досталось Балахне. В Сормовском районе Нижнего Новгорода град тоже выпал, но там он оказался помельче.

- У кого больше? – сравнивают ледяные шарики пользователи соцсетей.

- Где фото битых машин? По-любому им досталось, - предполагает Ярослав Юшин.

- Слава богу, все обошлось. По крайней мере, у нас, - отвечает Ксения Рукшина.

Напомним, синоптики прогнозируют непогоду в Нижегородской области на весь оставшийся вечер, а также на ночь и утро 16 августа. При этом температура воздуха вечером будет достаточно высокой – до +22...+25 градусов Цельсия, а вот в пятницу температура резко понизится – до +17 градусов в дневные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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