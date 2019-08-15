2019-08-15T16:24:18+03:00
Происшествия

«У фуры сложился прицеп»: на повороте на Дзержинск скопилась огромная пробка из-за ДТП

К счастью, обошлось без пострадавших
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«У фуры сложился прицеп»: на повороте на Дзержинск скопилась огромная пробка из-за ДТП«У фуры сложился прицеп»: на повороте на Дзержинск скопилась огромная пробка из-за ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Фура перекрыла движение на трассе М-7 около поворота на Дзержинск в Нижегородской области. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

Авария произошла утром 15 августа 2019 года. По словам очевидцев, фура опрокинулась на бок, из-за чего оказались перекрыты сразу три полосы. В результате на магистрали образовалась большая пробка. Спустя некоторое время одну из полос освободили, однако затор остается там до сих пор.

Что стало причиной аварии и пострадал ли кто-то в результате дорожно-транспортного происшествия, пока выясняется. Но очевидцы аварии говорят, что обошлось без пострадавших.

Напомним, 13 августа неизвестный водитель сбил двух женщин, переходивших проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, и уехал с места происшествия. ДТП произошло на Южном шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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