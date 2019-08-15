2019-08-15T11:38:17+03:00
Звезды

«Настоящая русская красавица»: Наталья Водянова выложила фотографию повзрослевшей дочки Невы

Подписчикам особенно понравилась длинная коса 13-летней девочки [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Водянова была замужем лишь однажды - за британским аристократом Джастином Портманом. Нижегородка родила ему троих детей, в том числе дочку Неву.Наталья Водянова была замужем лишь однажды - за британским аристократом Джастином Портманом. Нижегородка родила ему троих детей, в том числе дочку Неву.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наталья Водянова опубликовала в своем микроблоге фотографию 13-летней Невы, сделанную в кафе на морском побережье. Снимок супермодель подписала так: «Две мои любимые вещи», имея в виду дочку и коктейль.

natasupernovanatasupernova
13-летняя дочка Натальи Водяновой Нева
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Поклонники тут же завалили знаменитую нижегородку лайками и комментариями. Всех восхитила юная светловолосая девочка, которая очень похожа на своего отца - английского аристократа Джастина Портмана.

- Нева превратилась в девушку! Вот что значит прическа (коса). Какая грация, какая харизма! -отметила lorencia2017.

- Какая Нева красивая. Настоящая юная леди, хорошо воспитанная, добрая, заботливая, судя по другим фотографиям, - подключилась ogribovskaya.

- Какое же дивное создание, - добавила alexiadellarte.

- Какая красивая коса и цвет волос. Настоящая русская красавица! - отметила tati_sungram.

Напомним, Наталья Водянова была замужем лишь однажды - за британским аристократом Джастином Портманом. От лорда нижегородка родила сыновей Лукаса (17 лет) и Виктора (11 лет), а также дочку Неву (13 лет). В 2010 году в СМИ появились сообщения о предстоящем разводе пары, а в июне 2011 года Водянова объявила, что они с Портманом больше не живут вместе. Тогда же у всемирно известной модели завязались близкие отношения с сыном одного из самых богатых людей планеты французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2014 году у влюбленных родился сын Максим, а спустя два года - сын Роман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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