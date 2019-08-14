2019-08-14T16:23:17+03:00
Общество

Один из основателей The Prodigy выступит на открытии Alfa Future People

Гости почтут память фронтмена легендарной группы Кита Флинта
Анастасия НАЗАРОВА
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На счету Лироя Торнхилла 15 пластинок с разными проектамиНа счету Лироя Торнхилла 15 пластинок с разными проектами
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Один из основателей легендарной группы The Prodigy Лирой Торнхилл выступит на открытии шестого фестиваля музыки и технологий Alfa Future People (18+) 16 августа. По информации организаторов, музыкант выступит со специальным диджей-сетом - трибьютом музыке The Prodigy разных лет.

- Мы считаем очень уместным и правильным начать фестиваль данью памяти Кита Флинта, фронтмена и души The Prodigy, умершего несколько месяцев назад. Этот коллектив точно являлся и является одним из столпов современной электронной музыки, - заявил продюсер фестиваля Виктор Шкипин.

На главной сцене по традиции будет лицо. В 2019 году оно... строгое мужское!

На главной сцене по традиции будет лицо. В 2019 году оно... строгое мужское!

Отметим, что на счету Лироя Торнхилла 15 пластинок с разными проектами, ремиксы для самых разных музыкантов в диапазоне - от Боба Марли до манчестерского инди-рок дуэта Ting Tings, собственный лейбл Electric Tastebuds, издающий музыку в жанре nubreaks и многочисленные выступления на крупнейших мировых фестивалях.

Вместе с британцем на главной сцене AFP выступят Apashe, Carnage, Dannic, Don Diablo, Ferry Corsten, Knife Party, Laidback Luke, Quintino и Jeffrey Sutorius.

Alfa Main Stage сделают из LED-экранов.

Alfa Main Stage сделают из LED-экранов.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что в этом году гостей ждут сразу шесть сцен, на которых будет звучать музыка на любой вкус. Лайн-ап фестиваля 2019 года обещает быть самым сильным за все время существования AFP. Вдумайтесь только: ожидается приезд около 108 артистов! Причем в этот раз решено пойти в разнообразие музыки, а не тратить ровно половину всего бюджета на трех-четырех хедлайнеров, каждый из которого стоит как чугунный мост.

Впервые на AFP будет работать зона, посвященная Нижнему Новгороду. В специальном павильоне художники создадут свою версию легендарной «Симфонии гудков».

- Это уникальный проект! Дело в том, что сто лет назад в Нижнем Новгороде впервые произошла репетиция авангардной «Симфонии гудков», в которой инструментами вместо скрипок и барабанов выступали заводы, поезда, самолеты и пароходы. И мы собираемся реконструировать эту симфонию вместе с командой dreamlaser, занимающейся 3D-мэппингом. Это позволит воссоздать визуальную репрезентацию той самой индустриальной истории, связанной с Нижним Новгородом, показать ее в новом ключе, - пояснил художник Артем Филатов.

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В специальном павильоне художники создадут свою версию легендарной «Симфонии гудков» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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