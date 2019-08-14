Испытано на себе: В Нижнем Новгороде заработали усовершенствованные «умные остановки»

Первая «умная остановка» в Нижнем Новгороде появилась еще прошлой осенью. Жители тут же нашли в ней недостатки, но чиновники успокоили: остановка тестовая и нужна как раз для выявления недочетов. Так, многим не понравилась лавочка для ожидания транспорта. Мол, она больше смахивает на операционный стол и вовсе не годится для суровой русской зимы. Специалисты ПАО «Ростелеком» устранили недостатки. И сейчас в городе установлено более 30 «умных остановок» в разной стадии готовности (на улицах Ванеева, Белинского, Веденяпина, Большой Покровской у Дома связи и других). «Комсомольская правда» протестировала один из таких павильонов.

На специальном табло показано, через какое время прибудет тот или иной общественный транспорт.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Считаем минуты

Визуально окончательный вариант «интеллектуальной» остановки мало чем отличается от тестовой, установленной на Большой Покровской улице в районе «Серой лошади». Разве что чуть длиннее да вместо металлической скамейки - сидение из дерева и пластика (вандалоустойчивый вариант).

Слева у «умной остановки» два сенсорных экрана: один снаружи павильона, другой внутри. Сверху на дисплее указаны дата, время и погода, слева - меню, а по центру - карта Нижнего Новгорода с указанием маршруток, трамваев, автобусов и троллейбусов, которые следуют через остановку, на которой вы находитесь.

- Смотрите-ка, на экране пишут, что 78-я маршрутка подъезжает. Так вон же она, - махнула пенсионерка в сторону подъезжающего «рыжика».

Старые остановки будут демонтированы и использованы в местах, где их никогда не было.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В общем, система работает! Только непонятно, сколько времени до прибытия того или иного транспорта. А эта информация высвечивается на другом табло - оно висит справа над скамейкой. «Т-83. До прибытия три минуты» И действительно, через указанное время маршрутка тормозит у «умной остановки».

Но вернемся к сенсорному экрану. На карте города можно посмотреть не только, где находится тот или иной общественный транспорт, но и проложить пеший маршрут до основных достопримечательностей Нижнего Новгорода и ближайших кафешек. А если идти до пункта назначения ну совсем не охота, можно вызвать такси, перейдя в соответствующий раздел (этой функцией мы воспользуемся в самом конце).

Остановка помогает вызвать такси без помощи мобильного приложения.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Читаем новости и просим о помощи

Помимо разделов «Транспорт live» и «Такси» есть «Культурные объекты» (музеи, театры, природные парки и основные достопримечательности). И имейте в виду, что как только вы отвлечетесь от экрана, перестав водить по нему пальцем, система вернет вас на главную страницу с картой Нижнего Новгорода. Но вернуться в нужную вкладку не составит труда - сенсорный экран работает довольно чутко.

Сейчас в городе установлено более 30 «умных остановок» в разной стадии готовности.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Следом раздел «Новости города», нажав на которой, попадаешь на официальный порта администрации Нижнего Новгорода. Интерфейс ничем не отличается от компьютерного или планшетного: те же разделы, та же информация. Несомненным плюсом является версия для слабовидящих: можно и цветовую схему поменять, и размер текста выбрать. Вместе с тем раздел SOS, предназначенный для экстренной связи с чрезвычайными службами, пока работает не на всех «умных остановках». Система предупреждает: «В экстренной ситуации звоните по номеру 112». Ну а в конце меню - раздел «Информация от МЧС»: в нем новости о происшествиях, а также мероприятиях, проводимых ведомством.

Отметим, что для удобства иностранных гостей информационное табло будет работать на английском языке. Но это в будущем. А пока переключение с русского на английском недоступно (по крайней мере, на остановке около Ашхабадской улицы).

В этой версии "умной остановки" скамейка не железная, а деревянная.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Не мерзнем и вызываем такси

Подводя итоги, хочется сказать, что, пожалуй, главным отличием усовершенствованных «умных остановок» от пилотной версии является скамейка. Теперь она деревянная, и никто к ней зимой не примерзнет! Функционал же информационного табло новых павильонов такой же, как и у табло на «умной остановке», появившейся в ноябре на «Серой лошади». Правда, один недочет все же есть: пользоваться табло удобнее людям высоким. Обладателям же маленького роста приходится буквально тянуться до кнопок меню.

Безопасность павильона обеспечивают видеокамеры, установленные по всему периметру, и антивандальные датчикиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Приятным бонусом является появившаяся в новой версии остановок функция вызова такси прямо от остановки. Ею мы воспользовались в конце нашего тестирования. Там все предельно просто: вбиваешь свой номер телефона и нажимаешь «Вызвать». Буквально через секунду на мобильный приходит смс «Мы приняли заказ», а потом еще одно - с маркой и номером машины, телефоном водителя и ориентировочным временем прибытия такси. Единственный минус - нельзя до посадки узнать стоимость поездки. Она станет известна только, когда вы сядете в машину и назовете адрес, по которому нужно ехать. Нам повезло - водитель подъехал к остановке в считанные минуты, только не понял, как нам удалось вызвать такси, не используя мобильное приложение. «Умная остановка»!

Сенсорное табло позволяет проложить пеший маршрут до нужного места.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КСТАТИ

Старые остановки будут демонтированы и использованы в местах, где их никогда не было. Те конструкции, которые не подлежат восстановлению и находятся в сильно изношенном состоянии, утилизируются.

ВАЖНО!

Безопасность павильона обеспечивают видеокамеры, установленные по всему периметру, и антивандальные датчики. Работу таких остановок будет обеспечивать специально созданный информационно-диспетчерский центр.

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