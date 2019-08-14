Нижегородка пожаловалась на изнасилование во время сельской дискотеки

Жаркие танцы на сельской дискотеке в Воротынском районе оказались по-настоящему жаркими и довели парочку до разбирательства с участием следователей. А ведь начиналось все вполне благопристойно.

- 11 августа у нас в селе проводилась дискотека, - вспоминает 28-летняя жительница села Михайловское Елизавета Никитик (имя героини изменено – прим. Ред.) – Танцы продолжались примерно до часа ночи. Я так разошлась, что во время танцев потеряла сотовый телефон.

Когда дискотека закончилась, все начали понемногу расходиться. Помогать ей в поисках телефона остался только новый знакомый Виктор Ерошкин (имя героя изменено – прим. Ред.)

- На площади в центре села мы остались вдвоем, - вспоминает девушка. – Он звонил мне, а я искала телефон в траве. Увидев блеснувший среди кустов телефон, я наклонилась, чтобы его поднять – и внезапно потеряла сознание. Когда я очнулась, то увидела, что валяюсь на земле, а Виктор сидит на мне сверху.

Поначалу девушка даже не поняла, что происходит. Однако новый знакомый вскоре недвусмысленно дал понять, что ему нужно.

- Он начал принуждать меня к сексу, но я стала сопротивляться, - вспоминает Елизавета. – Тогда он стал меня душить и угрожать мне расправой. К счастью, рядом послышались голоса случайных прохожих. Это его и вспугнуло!

Немного успокоившись, девушка написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам буде принято процессуальное решение.