2019-08-14T10:49:04+03:00
Общество

Эксперты дали нижегородцам советы по выборам меда

14 августа отмечается Медовый Спас
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Эксперты дали нижегородцам советы по выборам медаЭксперты дали нижегородцам советы по выборам медаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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14 августа верующие празднуют Медовый Спас – к этому времени поспевает мед нового сбора, который освящают в храме. К празднику эксперты Нижегородского ЦСМ подготовили «медовые» советы: как правильно выбрать мед, и каким он должен быть по ГОСТу?

- Видов натурального меда несколько, поэтому и ГОСТов на продукт тоже несколько. Кроме общего стандарта на мед, есть отдельный ГОСТ 31766-2012 на меды монофлорные – те, которые состоят из нектара преимущественно одного растения (например, липовый, гречишный). Такой мед считается особо ценным и дорогим, - объясняет директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Пчелиный мед бывает цветочным, падевым и смешанным. Каким же должен быть качественный мед?

- Мед должен быть жидким или частично или полностью закристаллизованным, - дает советы инженер-химик пищевой лаборатории ЦСМ Ираида Блум. - Важно помнить: жидким мед бывает только в течение месяца после сбора, поэтому если мед засахарился – это признак хорошего качества. Кроме того, именно жидкий мед чаще всего подделывают: разбавляют сиропами или нагревают, что лишает продукт полезных свойств. Качественный мед течет вниз медленно, длинной нитью, фальшивый мед льется быстро или разлетается брызгами.

- Мед должен быть созревшим – преждевременно откаченный незрелый мед быстро портится из-за повышенной влажности и содержания сахорозы.

- Аромат натурального меда – душистый и приятный, без постороннего запаха, а для липовых, гречишных и других монофлорных медов ГОСТ допускает легкий аромат цветов и привкус, характерный для данного продукта. Привкус карамели и отсутствие запаха говорят о фальсификации продукта.

- Цвет меда зависит от сорта, поэтому на него ориентироваться не стоит: цвет гречишного может быть темно-янтарным, а вот липовый - почти бесцветным.

Рекомендации по хранению пчелиного продукта в стандарте тоже есть: мед следует хранить его в помещениях, защищенных от солнечных лучей, при температуре не выше 20 градусов.

Фальсификация меда

Способов фальсификации очень много, и если примеси муки, крахмала и других заменителей в продукте можно обнаружить самостоятельно, то подделку, полученную с помощью подкормки пчел сахарным сиропом, можно идентифицировать только в лаборатории.

- К сожалению, подделывают мед очень часто – определить сахарный перед вами мед или пчелиный можно только в лаборатории. Один из главных показателей, по которому можно судить о качестве и полезности продукта – диастазное число, оно определяет число полезных ферментов в меде. Если это число низкое, значит мед нагревали или хранили неправильно, - говорит Ираида Блум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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