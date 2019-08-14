Подросток лишился велосипеда за 100 тысяч рублей у магазина в центре Нижнего Новгорода

Подросток лишился дорогого велосипеда, зайдя за покупками в магазин в центре Нижнего Новгорода. Инцидент произошел вечером в прошлую среду, 7 августа 2019 года.

- Неизвестный злоумышленник похитил синий велосипед от магазина, расположенного в доме №3 по улице Кулибина, причинив тем самым владельцу ущерб на сумму около 100 тысяч рублей, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

По словам матери подростка, велосипед сыну она купила около двух лет назад, и все это время подросток занимался усовершенствованием своего двухколесного коня.

- 7 августа мы с друзьями катались на велосипеде по городу. Около восьми часов вечера мы подъехали к магазину на улице Кулибина, поставили свои велосипеды на велопарковку и пошли за покупками. А когда вышли, я увидел, что моего велосипеда нет на месте, - поделился хозяин велосипеда.

Сначала друзья попытались найти пропавший велосипед самостоятельно – около часа они катались по району и искали хоть какие-то следы злоумышленника. Потом подросток решился все-таки позвонить родителям и рассказать о случившемся, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и просмотрели видеозапись с камер у магазина. Как выяснилось, кражу совершили двое мужчин. Одного из них полицейским удалось опознать и задержать, а вот второй злоумышленник пока не найден. Как и велосипед.