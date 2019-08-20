Современный туалет, который установили в День города в Нижнем Новгороде, сломался

День города в этом году был богат на открытия – открыли парк 1905 года, открыли Мызинский мост, открыли два законсервированных фонтана. А также в праздничный день открыли туалет. Большой, современный, с автоматической помывкой пола после каждого посетителя.

Нехватка этих важных заведений в Нижнем Новгороде ощущается очень остро. Особенно в местах массовых гуляний. И тут в День города на радость всем гуляющим появился комфортный туалет, созданный по последнему слову техники.

Это чудо установили на Нижневолжской набережной возле остановки «Речной вокзал». Туалет этот платный – 30 рублей за одно посещение. Причем расплачиваться можно было даже банковской картой.

- Ну вот и до нас цивилизация дошла, - радовались нижегородцы.

И тут огромный поток людей с Нижневолжской набережной, где проходили основные праздничные гуляния, устремился по важным делам в этот современный туалет. И все вроде бы было хорошо. Но на следующий день выяснилось, что туалет сломан. И на нем появилась надпись: «Извините! Модуль временно не работает!».

Теперь на туалете высвечивается вот такая табличкаФото: СОЦСЕТИ

- На следующий день после открытия, уже кто-то выдрал мусорное ведро и доводный механизм двери. Надо ставить новые, - сокрушенно прокомментировала в социальных сетях пресс-секретарь мэра Нижнего Новгорода Бэла Рубинштейн.

Знающие люди принялись утешать негодующих нижегородцев.

- Ничего страшного, в Москве такие туалеты тоже работают через раз. Вам еще повезло, что никого не заблокировало внутри - в Москве такие случаи уже были, - написал Алексей Васильев.

В Нижегородском водоканале «Комсомольской правде – Нижний Новгород» рассказали, что туалет работал в тестовом режиме.

- В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы оборудования. После завершения всех подготовительных работ туалет будет открыт для всех желающих, - уточнил в Водоканале.

Печальный опыт не смутил Нижегородский Водоканал, и сейчас прорабатывается вопрос об установке в Нижнем Новгороде еще двух общественных туалетов.