Афиша Нижнего Новгорода с 14 по 21 июня: премьера в «Комедiи», шоу с белыми львами и выставка «Ноэмы»

СПЕКТАКЛИ

«Фиолетовые облака». Премьера в театре «Комедiя»

Сцена жестока. Сценический успех редко совместим с безоблачной семейной жизнью, и часто артистам приходится делать выбор между семьей и искусством. Но успех проходит, молодость не вечна, и на закате жизни каждому хочется, чтобы рядом был близкий человек, способный подарить заботу и любовь. Однако сделанный однажды выбор определяет наше будущее, и в жизни может не остаться ничего, кроме фиолетовых облаков за окном… Спектакль поставлен к юбилею актрисы Светланы Тюльпановой, которая играет в спектакле главную роль - звезды степа Луизы Евгеньевны. (16+)

16, 17 августа, 18.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 600 рублей

«Затмение солнца». Исторический детектив

Смерть Максима Горького и его сына до сих пор относят к главным загадкам ХХ столетия. Кто Горький: сотрудник спецслужб или жертва? Как создаются мифы? Что было на самом деле? В основу спектакля легла версия активного участия ОГПУ в жизни и смерти великого русского писателя Алексея Максимовича Пешкова (Горького), которого еще при жизни назначили одним из главных героев советской мифологии. Писатель огромного таланта, философ, человек, в котором причудливо уживались романтизм и практичный подход к жизни, не рассчитал свои силы и не учел силы тех людей, к которым в буквальном смысле попал в плен. В конце своего жизненного пути писатель вдруг осознает, что не свободен - внутренне и физически, что он стал заложником своих же идеалов. Острый сюжет дополняет мелодраматическая линия взаимоотношений Горького с женщинами из его ближнего круга. (16+)

21 августа, 18.00

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 300 - 900 рублей

«А рыбы спят?». Моноспектакль в жанре пресс-конференции

Режиссер и актриса берут на себя смелость рассказать историю знакомства десятилетней девочки со «смертью» отстраненно. Превращают рассказ в презентацию, в выступление перед посвященной в суть вопроса публикой. Отстранение срабатывает не всегда, иногда актриса не справляется с эмоциями и на глазах у зрителей захлебывается слезами, но все же берет себя в руки и продолжает рассказ отстраненно. Странно, но это приводит к серьезному результату. Зрители вдруг получают освобождение от неумения говорить на тему ранней смерти ребенка. Монолог вдруг начинает производить терапевтический эффект. Взрослые, которых авторы спектакля просят приходить с детьми, будто бы разговаривают со своими сыновьями и дочками на сложную тему совершенно свободно и даже весело. (12+)

15 августа, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81

Билеты: 350 - 500 рублей

«Кто же сказал «мяу»

Театр нового поколения «Зазеркалье» приглашает юных зрителей на спектакль по сказке Владимира Сутеева. Это спектакль-игра, в течение которого дети узнают, на каком языке говорит каждое животное. Веселый щенок отправляется на поиски того, кто сказал «мяу», в надежде подружиться с ним. На его пути попадаются разные животные: важный петух, трусливая мышка, дворовый пес, пчелка и смешливая лягушка. Но никто из них, оказывается, не говорит «мяу». (0+)

17 августа, 10.45

Театр нового поколения «Зазеркалье», ул. Канавинская, 2; тел. 291-08-94

Билеты: 300 рублей

«Не бойся быть счастливым». Драматический спектакль

Спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» можно будет посмотреть на сцене Библиотечно-досугового центра Автозаводского района. Название спектакля не случайно. Оно относится абсолютно к каждому человеку. Ведь недосказанность и стеснительность, а может быть, наоборот, излишняя порядочность и принципиальность может лишить нас самого главного. Законы чести, морально-нравственные нормы, желание защитить беззащитного и слабого, безусловно, важны и нужны каждому человеку, но даже во имя них нельзя приносить в жертву обстоятельствам свои чувства и мечты. «Никогда не бойтесь быть счастливыми», - призывают создатели этой постановки. (12+)

21 августа, 18.30

Библиотечно-досуговый центр, пр. Молодежный, 44б; тел. 293-58-56

Билеты: 200 - 400 рублей

КОНЦЕРТ

Скрипач Сергей Крылов в Нижнем!

На открытии симфонического сезона в Нижегородской филармонии вместе с академическим симфоническим оркестром под управлением Александра Скульского выступит всемирно известный скрипач Сергей Крылов. Один из самых талантливых и востребованных скрипачей своего поколения, музыкант выступает на самых престижных площадках мира: в Германии, Австрии, Франции, Греции, Италии, Японии, но каждый сезон он находит время и приезжает в Нижний Новгород. Концерт для скрипки с оркестром Бетховена, который исполнит в этот вечер Сергей Крылов, принадлежит к лучшим произведениям этого жанра в европейской музыкальной классике. В программе: Шостаковчи - «Праздничная увертюра», Р. Штраус - Symphonia Domestica, Бетховен - Концерт для скрипки с оркестром. (6+)

24 сентября, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 800 - 2000 рублей

ЦИРК

На арене - белые львы Африки

Цирковое шоу «Белые львы Африки» - это не историческая реконструкция «старого цирка», а ироническое перевоплощение цирковых артистов. Создатели этого спектакля попытались представить, как бы могло выглядеть цирковое представление 120 лет назад. В программе - очаровательная гимнастка на трапеции, занимающиеся у станка пудели, виртуозные жонглеры, блистательные ламы и кошки, эквилибристы, акробаты и воздушные гимнасты. Однако главные участники спектакля - африканские львы, четверо из которых имеют редкий белый окрас. Они родились на львиных фермах в ЮАР. На манеже вместе с ними несравненная, бесстрашная мадам Нади (заслуженная артистка России Надежда Сквирская).

17 августа в 17.00, 18 августа в 13.00

Нижегородский государственный цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: 800 - 1500 рублей

ЛЕКЦИИ

Детям о звездах

Нижегородский планетарий приглашает юных зрителей отправиться в удивительное путешествие и узнать как можно больше о далеких звездах. В увлекательной и доступной форме ребятам расскажут о звездном небе. Любознательные «почемучки» запомнят названия самых ярких звезд, научатся находить среди звездных рисунков на небе очертания известных созвездий, а также ориентироваться по звездам. (6+)

16 августа в 12.00, 17 августа в 12.20

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел. 272-50-94

Билеты: 100 рублей

ВЫСТАВКИ

«Диалоги с вечностью» Виталия Скобеева

В Доме Сироткина проходит выставка члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, участника российских и международных выставок, художника из Казани Виталия Скобеева «Диалоги с вечностью». Творчество Виталия Скобеева интересно и самобытно не только по изобразительному языку, но и с точки зрения тематики произведений. Художник обращается к наследию прошлого: мифологическим и библейским сюжетам, произведениям мировой литературы, учениям восточной философии. В своих работах мастер осмысляет глобальное культурное наследие человечества и выводит на первый план вопросы поиска смысла жизни, осознания места человека в пространстве мироздания.

Экспозиция выставки включает четыре больших цикла: «Благовест», «Мифология», «Учители» и «Скрижали Космоса». Она не только представляет разнообразие диапазона мастера, но и доносит основную идею его творчества - показать преемственность эволюционного пути человечества от древних цивилизаций до наших дней и грядущего будущего.

В основе каждого цикла лежит мысль о законе жизни Вселенной, построенном на соблюдении баланса, о нравственном совершенствовании человека, о его высокой роли в картине мироздания. Это требует от человека внутренней работы, самоотречения, но только так, по мнению художника, человек способен достичь понимания смысла бытия.

Автор считает, что любое из религиозных или философских учений в истории - это определенный этап развития мысли человечества. И с каждым таким этапом художник вступает в своеобразный диалог. Диалог с вечностью. (0+)

С 9 августа

Художественный музей, Верхневолжская наб., ; тел. 439-15-40

Билеты: уточняйте по телефону

«Ноэмы»

Около 40 произведений представителей различных художественных школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара представлены в НГВК. Вместе с российскими художниками свое видение передает и западноевропейский мастер Nino Duccio. Слово греческого происхождения «ноэма», вынесенное в название проекта, заимствовано из словаря философских терминов, означает предмет, представленный определенным образом. В применении к живописи - предмет со своими конкретными свойствами, которые меняются в зависимости от того, как его свойства переосмысливает художник. Одни живо воспринимают материальный мир таким, какой он есть (Оскар Рабин, Константин Лупанов), другие более тонко ощущают реальность, пронизанную идеей предмета, как Андрей Кетиладзе в своем творчестве. У Сергея Брюханова ноэма - мир сущностей, выраженный в цвете, где именно цвет является квинтэссенцией его авторского переживания. В живописи Евгения Зарембы абстракция рождает у зрителя разнообразные ассоциации, способные вызвать в памяти примеры из вещественного мира.

На первый взгляд ноэмы таких разных художников, объединенных в одной экспозиции, обнаруживают невольные взаимосвязи, пересечения и рифмы. Импровизация в работе с цветом и трепетное отношение к нему как к выразителю глубоких эмоций объединяет Александра Купаляна и Андрея Черняева. Парадоксальная организация визуального пространства, отличающая ноэму Юрия Германа, сродни игре предметного - беспредметного у Александра Герасимова. (6+)

С 26 июля

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел: 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону