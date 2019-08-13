«При них были медали, медальоны и обрывки квитанций»: нижегородские поисковики нашли останки красноармейцев в Могилевской области

Поисковики из Нижегородской области и Беларуси нашли останки 15 красноармейцев под Могилёвом. Поисковые работы проходят в рамках российско-белорусской «Вахты Памяти» – проекта, посвященного увековечению памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Среди останков были обнаружены медали, фрагменты квитанций, медальоны, и мы надеемся, что личности по крайней мере двоих бойцов удастся установить. Мы уже сделали запрос в Военный комиссариат и Центральный архив Нижегородской области по номерам найденных медалей и надеемся, что это поможет найти родственников погибших, - рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

В поисковых работах принимают участие более 40 человек из двух стран – это представители военно-патриотического клуба «Рассвет» из Арзамаса и клуба «ВИККРУ» из Могилева.

- Сейчас на территории Чаусского района Могилевской области обнаружены и эксгумированы останки 15 воинов РККА. При двоих бойцах были найдены медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». Кроме того, мы нашли фрагменты квитанций – по ним тоже можно установить личность погибших, - рассказывают участники экспедиции.

По словам поисковиков, там, где они нашли останки бойцов, в 1943-1944 годах была укрепленная позиция немецких войск. По всей видимости, погибшие красноармейцы принимали участие в боях за освобождение Чаусского района.

Все найденные останки будут торжественно перезахоронены в деревне Быново. Церемония состоится 15 августа 2019 года.