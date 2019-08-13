День города-2019 в Нижнем Новгороде: Опубликована программа мероприятий
До празднования Дня города в Нижнем Новгороде остаются считанные дни. Многочисленные фестивали, конкурсы и мастер-классы – в этом году все нижегородцы смогут стать не только зрителями, но и участниками праздника. Главным местом проведения всех праздничных мероприятий станет Нижневолжская набережная. Чтобы нижегородцы смогли выбрать самые интересные события, «Комсомолка» публикует программу мероприятий Дня города-2019.
Фестиваль городской рыбалки (набережная Гребного канала)
10:00 – начало городской рыбалки
13:30 - «Уха-шоу»: четыре команды лучших шеф-поваров города готовят вместе с гостями четыре вида ухи
17:00 - Выступление группы «Южное шоссе»
Фестиваль городских танцев (Нижневолжская набережная у катера «Герой»)
10:30 - Забег по Чкаловской лестнице
15:25 - Игры и котильоны от школы исторического танца «Беламира»
17:35 - Большой флешмоб на Чкаловской лестнице
18:20 - Сальса с «Social Dance Studio»
Фестиваль парусов, моторов и аэростатов
11:30 – Парад парусов (Акватория Стрелки)
12:15 - квалификационные заезды автомобилей в стиле дрифт (Стрелка)
13:00 - квалификационные заезды «Уралгон» (Стрелка)
18:30 - Фиеста воздушных шаров (Стрелка)
20:30 - Водно-световое шоу «Театр-парусов» (Акватория Стрелки)
Фестиваль музыкальных групп (Нижневолжская набережная у Канавинского моста)
12:00 - Финал детского музыкального конкурса «Голос города»
14:10 - Выступление народного артиста РФ Александра Морозова в рамках Юбилейного тура всенародно любимых композиций
20:35 - Андрей Покровский с авторскими песнями про Нижний Новгород
Фестиваль уличных театров (Нижневолжская набережная, амфитеатр у «Маяка»)
13:00 - Спектакль «Аленький цветочек» режиссер и композитор О. Шайдуллина, г. Москва
16:00 - Спектакль театра «ПИАНО»
Фестиваль пляжных видов спорта (Стадион пляжных видов спорта в акватории Гребного канала)
14:30 - Показательные выступления по гребному спорту: байдарки, каноэ и драконы
15:00 - SUP – сёрфинг гребля стоя на доске
Фестиваль исторических квестов и реконструкций (улица Красная слобода у паромной переправы)
14:30 - Мастер-класс «Волжский ялик»: история создания четырехвесельной лодки
17:40 - Конные поединки с копьями
18:00 - Супер-финал игры «Битва за Нижний»
Фестиваль кино и видео о городе (Нижневолжская набережная, амфитеатр у остановки Скоба)
15:00 - Передача эстафеты программы «Культурный район» от Сормовского района Автозаводскому
16:00 - Церемония награждения победителей конкурса видеоработ «Посмотри на город»
19:40 - Демонстрация фильма «Студия Нижний»
Фестиваль городской фудмаркет (Нижневолжская набережная «Речной вокзал»)
18:00 - Кулинарный театр с российским шеф-поваром и телеведущим Василием Емельяненко
Фестиваль фейерверков (Акватория Стрелки)
22:00 - Фестиваль фейерверков 4 участника и гала-фейерверк
КСТАТИ
Также праздничные мероприятия в День города пройдут в пяти основных парках Нижнего Новгорода:
• Сормовском
• Автозаводском
• Приокском
• Парке им. Пушкина
• Парке им. 1 Мая
ИСТОЧНИК KP.RU