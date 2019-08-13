2019-08-13T18:05:23+03:00
Общество

День города-2019 в Нижнем Новгороде: Опубликована программа мероприятий

«Комсомолка» публикует программу мероприятий на День города в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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День города-2019 в Нижнем Новгороде: Опубликована программа мероприятий.День города-2019 в Нижнем Новгороде: Опубликована программа мероприятий.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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До празднования Дня города в Нижнем Новгороде остаются считанные дни. Многочисленные фестивали, конкурсы и мастер-классы – в этом году все нижегородцы смогут стать не только зрителями, но и участниками праздника. Главным местом проведения всех праздничных мероприятий станет Нижневолжская набережная. Чтобы нижегородцы смогли выбрать самые интересные события, «Комсомолка» публикует программу мероприятий Дня города-2019.

Фестиваль городской рыбалки (набережная Гребного канала)

10:00 – начало городской рыбалки

13:30 - «Уха-шоу»: четыре команды лучших шеф-поваров города готовят вместе с гостями четыре вида ухи

17:00 - Выступление группы «Южное шоссе»

Фестиваль городских танцев (Нижневолжская набережная у катера «Герой»)

10:30 - Забег по Чкаловской лестнице

15:25 - Игры и котильоны от школы исторического танца «Беламира»

17:35 - Большой флешмоб на Чкаловской лестнице

18:20 - Сальса с «Social Dance Studio»

Фестиваль парусов, моторов и аэростатов

11:30 – Парад парусов (Акватория Стрелки)

12:15 - квалификационные заезды автомобилей в стиле дрифт (Стрелка)

13:00 - квалификационные заезды «Уралгон» (Стрелка)

18:30 - Фиеста воздушных шаров (Стрелка)

20:30 - Водно-световое шоу «Театр-парусов» (Акватория Стрелки)

Фестиваль музыкальных групп (Нижневолжская набережная у Канавинского моста)

12:00 - Финал детского музыкального конкурса «Голос города»

14:10 - Выступление народного артиста РФ Александра Морозова в рамках Юбилейного тура всенародно любимых композиций

20:35 - Андрей Покровский с авторскими песнями про Нижний Новгород

Фестиваль уличных театров (Нижневолжская набережная, амфитеатр у «Маяка»)

13:00 - Спектакль «Аленький цветочек» режиссер и композитор О. Шайдуллина, г. Москва

16:00 - Спектакль театра «ПИАНО»

Фестиваль пляжных видов спорта (Стадион пляжных видов спорта в акватории Гребного канала)

14:30 - Показательные выступления по гребному спорту: байдарки, каноэ и драконы

15:00 - SUP – сёрфинг гребля стоя на доске

Фестиваль исторических квестов и реконструкций (улица Красная слобода у паромной переправы)

14:30 - Мастер-класс «Волжский ялик»: история создания четырехвесельной лодки

17:40 - Конные поединки с копьями

18:00 - Супер-финал игры «Битва за Нижний»

Фестиваль кино и видео о городе (Нижневолжская набережная, амфитеатр у остановки Скоба)

15:00 - Передача эстафеты программы «Культурный район» от Сормовского района Автозаводскому

16:00 - Церемония награждения победителей конкурса видеоработ «Посмотри на город»

19:40 - Демонстрация фильма «Студия Нижний»

Фестиваль городской фудмаркет (Нижневолжская набережная «Речной вокзал»)

18:00 - Кулинарный театр с российским шеф-поваром и телеведущим Василием Емельяненко

Фестиваль фейерверков (Акватория Стрелки)

22:00 - Фестиваль фейерверков 4 участника и гала-фейерверк

КСТАТИ

Также праздничные мероприятия в День города пройдут в пяти основных парках Нижнего Новгорода:

• Сормовском

• Автозаводском

Приокском

• Парке им. Пушкина

• Парке им. 1 Мая

ИСТОЧНИК KP.RU

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