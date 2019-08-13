Пройти диспансеризацию нижегородцам можно после работы и по субботам

Пройти бесплатное медицинское обследование стало еще проще. Теперь попасть к врачам можно не только в рабочее время, но и по вечерам, а также в субботу. Специально для удобства нижегородцев в 80 медицинских учреждениях Нижегородской области утвержден новый график по проведению диспансеризации. Узнать точное время приема врача можно, позвонив в поликлинику, к которой вы прикреплены.

Кроме того, начиная с 2019 года, для прохождения диспансеризации, предоставляется один выходной день с сохранением зарплаты. А пенсионерам и людям предпенсионного возраста, то есть за пять лет до выхода пенсию, работодатель обязан предоставить два рабочих дня.

- День, в который работник планирует проходить диспансеризацию, необходимо согласовывать с работодателем. Сотрудник подает заявление, на основании которого работодатель издает приказ об освобождении от работы, с которым знакомит работника под роспись, - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.

В Фонде надеются, что в этом году увеличится количество нижегородцев, которые пройдут бесплатную диспансеризацию.

- Сегодня очень многое зависит от самого человека, его активной позиции, внимательного отношения к собственному здоровью, - уверена Светлана Малышева. - Поэтому не отмахивайтесь от sms-уведомлений и звонков с приглашением пройти диспансеризацию - выберете время даже в самом плотном графике! Будьте здоровы!

Любые возникающие вопросы о бесплатной медицинской диспансеризации, вы можете задать страховому представителю страховой медицинской организации, выдавшей вам полис ОМС, или позвонить по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра в ТФОМС Нижегородской области: 8-800-333-71-93. Контакт-центр работает круглосуточно.

КСТАТИ

Перечень медицинских организаций, где проводят профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации, размещен на главной странице сайта ТФОМС Нижегородской области http://www.tfoms.nnov.ru/.