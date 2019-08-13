«Это судно всегда было злосчастным»: Нижегородцы делятся воспоминаниями о горящем теплоходе «Святая Русь»

В Нижнем Новгороде продолжается тушение пожара на трехпалубном теплоходе «Святая Русь», который загорелся сегодня днем в затоне «Сибирский» около Борского моста.

Напомним, первые сообщения о возгорании поступили в 11:40. На место происшествия сразу же выехали пожарные бригады. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

- Сейчас в тушении пожара задействованы 21 человек и шесть единиц техники, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В том числе в тушении участвуют 11 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. Также в работах задекйствован пожарный катер «Вьюн». Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Уже известно, что это судно не эксплуатируется с 2018 года. Раньше этот теплоход назывался «Родина». Однако уже тогда он снискал дурную славу.

Тушение пожара на теплоходе Святая Русь.В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь". На месте работают пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара №3. Судно было поставлено на ремонт и не эксплуатировалось с 2018 года

- В телегоканалах пишут, что в Нижегородской области горит теплоход "Святая Русь", который раньше назывался "Родина". Я работал на "Родине" в 2005-м году рулевым. Тогда это судно тоже было злосчастным, - поделился воспоминаниями нижегородец Руслан Зырянов. - Экипаж половину навигации привыкал к управлению им и работе двигателей, оно было непредсказуемое! Как итог - мы потеряли один из трёх рулей, прямо напротив Верхних Мандрог. А сейчас оно горит. Учитывая, что судну надо всего 25 минут, чтобы выгореть дотла, думаю, это конец первому трёхпалубному теплоходу, пришедшему в Советский Союз.