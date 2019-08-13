Прокуратура проведет проверку в связи с забастовкой водителей в Балахне

Нашумевшая история с забастовкой водителей в Балахне сегодня получила продолжение. Теперь к делу подключится прокуратура, которой предстоит проверить соблюдение трудового законодательства на предприятии.

Напомним, утром 11 августа водители городских автобусов в Балахне обнаружили, что их рабочие места заняты водителями из Нижнего Новгорода. Самих же сотрудников предприятия до работы даже не допустили. Как позднее выяснилось, камнем преткновения стали изменения условий труда на предприятии. Утром 12 августа ситуация обострилась еще больше: возить жителей Балахны продолжили водители из Нижнего Новгорода, а на территории предприятия появились странные люди с дубинками. Однако в конечном итоге сторонам пришлось пойти на переговоры.

- Руководители ООО «РБиК» и ООО «Гранд» пояснили, что работникам были озвучены новые условия труда, с которыми те не согласны. Условия труда планируется изменить в связи с тем, что предприятия готовы полностью перейти на оплату проезда в автобусах по безналичному расчету, - рассказали в администрации Балахнинского района. – 12 августа работники предприятия озвучили свою позицию по этой ситуации. Главе МСУ Алексею Левковичу они рассказали, что не готовы к смене условий труда и не согласны со сменой руководителя предприятия. При этом подробных разъяснений по изменению ситуации работники от руководства предприятия не получили.

Присутствовавшие на этой встрече представители прокуратуры Балахнинского района уже заявили о начале прокурорской проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии. Кроме того, администрацией района было проведено совместное совещание с руководством регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. По итогам этого совещания было решено пока оставить неизменным график работы и порядок оплаты труда водителей, восстановить трудовые отношения со всеми уволенными водителями, ежедневно производить мониторинг ситуации на маршрутах.

- 13 августа будет проведено совещание с представителями инициативной группы работников и руководством транспортных предприятий, - сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района. – При этом руководство должно отчитаться о количестве автобусов, вышедших на линию. Также до 18:00 13 августа руководители предприятия должны подготовить информацию о количестве восстановленных трудовых договоров. Со своей стороны работники обещали восстановить работу с 13 августа.