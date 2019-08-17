Мызинский мост в Нижнем Новгороде открыт

Мызинский мост в Нижнем Новгороде вновь открыт для движения. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов на своей страничке в социальной сети.

- Движение на Мызинском мосту полностью открыто. С днем города! – поздравил нижегородцев градоначальник

Причем сделали это на две недели раньше срока. А ведь планировалось все работы завершить к другому празднику – 1 сентября.

Напомним, Мызинский мост был частично закрыт 24 марта 2019 года - стартовал второй этап ремонта. В соответствии с проектом, были отремонтированы первая и шестая полосы движения, приведены в порядок тротуары, заменены опоры освещения и ограждения.

Ремонтные работы проходили в два этапа: сначала были перекрыты две крайние полосы по направлению с проспекта Гагарина в заречную часть, а затем – две крайние полосы в обратном направлении.

Нижегородцы же очень обрадовались открытию Мызинского моста.

- Вот это подарок. Обалдеть. Спасибки! С Праздником! – написала в комментариях Мария Александровская.