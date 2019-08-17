2019-08-17T12:02:48+03:00
Общество

День города в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

Все самое интересное, что сегодня будет происходить в городе, вы сможете увидеть в нашей трансляции
Юлия ДАНЧЕНКОАнастасия НАЗАРОВА
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День города в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляцияДень города в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляцияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В субботу, 17 августа, Нижний Новгород отмечает День города. Это будет необычный праздник. В этом году будет опробован новый формат.

Главной отличительной особенностью в этом году станет обилие фестивалей. Практически вся Нижневолжская набережная превратится в одну большую фестивальную площадку. Среди прочих развлечений нижегородцев ждет фестиваль рыбалки, который займет целый километр прибрежной акватории на Гребном канале.

Все это время на центральной сцене фестиваля будут выступать известные нижегородские коллективы, среди которых «Герои нашего времени» и «Южное шоссе». Также нижегородцев ждут интерактивные площадки: йога, пилатес, детская рыбалка в мини – бассейнах. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы по изготовлению сувениров, плетению кос и аквагриму.

Специально для маленьких жителей города на Нижневолжской набережной будет организовано сразу 15 интерактивных зон, на которых будут проходить мастер-классы, спортивные соревнования, рыцарские поединки и многое другое. Расписание площадок можно посмотреть тут.

В городских парках тоже начнутся гуляния: парк имени 1 Мая, парк имени А.С. Пушкина, Приокский парк, Автозаводский парк культуры и отдыха, Сормовский парк – везде с утра и до вечера будут проходить праздничные программы с танцами, конкурсами и соревнованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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