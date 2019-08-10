Девушки в грязевой яме произвели фурор: В Нижегородской области прошел экстремальный забег «Стальной характер»

Второй год подряд в Нижегородской области проходит федеральный проект - экстремальный забег «Стальной характер». На этот раз местом проведения стал горнолыжный комплекс «Хабарское», куда приехали 2500 человек, решивших проверить себя. Причем были не только нижегородские спортсмены, но и команды из других регионов России – Москвы, Ярославля, Казани, Санкт-Петербурга. Была даже команда из Китая.

Участникам предоставлялся выбрать: бежать пять или восемь километров. На каждой трассе было подготовлено больше десятка препятствий - ледяные ванны, грязевые ямы, колючая проволока, четырехметровый бастион. Пройти их в одиночку очень сложно, но при поддержке товарищей по команде преодолеваются довольно просто.

Своих не бросают. Фото: Сергей Шныров

- Главная цель забега – популяризация здорового образа жизни, вовлечение нашей молодежи в спорт. А цель каждого участника – не соревнование друг с другом, а борьба с самим собой, преодоление своих страхов и прохождение трассы до победного финиша, - сказала координатор экстремального забега «Стальной характер» в Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

После забега участники и болельщики делились своими впечатлениями.

- Начиналось все хорошо, играла бодрая музыка народ разминался, потом все весело побежали, я не выдержал и тоже рванул. Потом началась стальная жопа, - шутит Сергей Шныров.

Пришлось вспоминать, как в детстве через забор лазили. Фото: Сергей Шныров

- Эх, поваляться в грязи как в детстве. Кайф! – с ностальгией сказал Сергей Ледяев.

- Это и есть настоящая жизнь. Нужно получать удовольствие. Бегите и наслаждайтесь, - подбадривала Елена Ковалева.

На память об участии в экстремальном забеге у каждого участника остаются не только приятные воспоминания, но и медаль «Стальной характер».

Такие забеги проходят не только в Нижегородской области. Уже более 10 городов России провели подобные эстафеты. В них приняли участие более 20 000 человек.

Забег с утяжелением. Фото: Сергей Шныров