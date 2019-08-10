2019-08-10T20:10:26+03:00
Общество

Девушки в грязевой яме произвели фурор: В Нижегородской области прошел экстремальный забег «Стальной характер»

Участие в нем приняли более 2500 человек [фото]
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
В Нижегородской области прошел экстремальный забег «Стальной характер». Фото: Сергей ШныровВ Нижегородской области прошел экстремальный забег «Стальной характер». Фото: Сергей Шныров
Изменить размер текста:

Второй год подряд в Нижегородской области проходит федеральный проект - экстремальный забег «Стальной характер». На этот раз местом проведения стал горнолыжный комплекс «Хабарское», куда приехали 2500 человек, решивших проверить себя. Причем были не только нижегородские спортсмены, но и команды из других регионов РоссииМосквы, Ярославля, Казани, Санкт-Петербурга. Была даже команда из Китая.

Участникам предоставлялся выбрать: бежать пять или восемь километров. На каждой трассе было подготовлено больше десятка препятствий - ледяные ванны, грязевые ямы, колючая проволока, четырехметровый бастион. Пройти их в одиночку очень сложно, но при поддержке товарищей по команде преодолеваются довольно просто.

Своих не бросают. Фото: Сергей Шныров

Своих не бросают. Фото: Сергей Шныров

- Главная цель забега – популяризация здорового образа жизни, вовлечение нашей молодежи в спорт. А цель каждого участника – не соревнование друг с другом, а борьба с самим собой, преодоление своих страхов и прохождение трассы до победного финиша, - сказала координатор экстремального забега «Стальной характер» в Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

После забега участники и болельщики делились своими впечатлениями.

- Начиналось все хорошо, играла бодрая музыка народ разминался, потом все весело побежали, я не выдержал и тоже рванул. Потом началась стальная жопа, - шутит Сергей Шныров.

Пришлось вспоминать, как в детстве через забор лазили. Фото: Сергей Шныров

Пришлось вспоминать, как в детстве через забор лазили. Фото: Сергей Шныров

- Эх, поваляться в грязи как в детстве. Кайф! – с ностальгией сказал Сергей Ледяев.

- Это и есть настоящая жизнь. Нужно получать удовольствие. Бегите и наслаждайтесь, - подбадривала Елена Ковалева.

На память об участии в экстремальном забеге у каждого участника остаются не только приятные воспоминания, но и медаль «Стальной характер».

Такие забеги проходят не только в Нижегородской области. Уже более 10 городов России провели подобные эстафеты. В них приняли участие более 20 000 человек.

Забег с утяжелением. Фото: Сергей Шныров

Забег с утяжелением. Фото: Сергей Шныров

Грязевые ванны. Фото: Сергей Шныров

Грязевые ванны. Фото: Сергей Шныров

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лучших пахарей выбрали в Нижегородской области
Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»
Инспекция гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Варнавинском районе
Глеб Никитин: «Для газификации Ветлужского района планируется строить ветку от Уреня»
В Нижегородской области подешевели овощи
СК возбудил уголовное дело по факту поставки некачественного топлива в НПАП Нижнего Новгорода
В Нижегородской области пенсионер утонул в сельском туалете
МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижнем Новгороде и области
Грабители пытались обнести коттедж главы администрации Выксы, когда он был дома
Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге
На Волжской набережной оптимизирована работа светофоров
Свыше 2,5 тысячи рабочих мест планируется создать в Выксе
Прокуратура арестовала имущество застройщиков ЖК «Окский берег»
Прохладная и дождливая погода ожидает нижегородцев 10 и 11 августа
Микроавтобус протаранил фуру в Лысковском районе: семь человек пострадали
Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа
Названы три кандидата на пост министра здравоохранения Нижегородской области
Работа канатной дороги Нижний Новгород – Бор восстановлена
Самсонов: «Пожарные гидранты в частном секторе Нижегородского района обеспечат безопасность на Гребном канале»
Рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство создадут в Нижегородской области