2019-08-10T14:28:51+03:00
Общество

Глеб Никитин обсудил проблему ремонта дорог с населением Ветлужского района

Местные жители интересовались у губернатора, когда будут отремонтированы важные для района дороги
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глеб Никитин обсудил проблему ремонта дорог с населением Ветлужского района. Фото: Александр ВоложанинГлеб Никитин обсудил проблему ремонта дорог с населением Ветлужского района. Фото: Александр Воложанин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с населением Ветлужского района, но которой жители задавали очень много вопросов о ремонте дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- По итогам сегодняшней поездки по Ветлуге я уже поручил усилить поддержку муниципалитета для ремонта наиболее проблемных участков, например, дороги на улице 40 лет Победы в Ветлуге. Мы уже разработали проект по ремонту этого участка, и обязательно будем выделять субсидию, - отметил губернатор.

Кроме того, жителей интересовал ремонт моста через Ветлугу, участков дорог Урень-Никольск-Котлас, Ветлуга–Алешиха–Нориха, а также дороги к селу Новопокровское.

По словам губернатора, один из самых проблемных участков дороги Урень-Никольск-Котлас уже ремонтируется. В 2020 году запланирован ремонт участков дорог Ветлуга–Алёшиха–Нориха и Новопокровское-Бердничата-Варакшата. Также разработан план ремонта дорог вплоть до 2024 года.

Финансироваться ремонт дорог будет из нескольких источников. Одним из них является нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем средств, которые будут перечислены в рамках нацпроекта, вырос в 1,5 раза. Благодаря этому, по словам губернатора, удастся добиться увеличения количества отремонтированных и построенных автомобильных дорог за счет более эффективного расходования средств и применения современных материалов. Кроме того, будут потрачены и деньги из областного бюджета.

- Мы решили дополнительно к национальному проекту выделять региональные средства на ремонт в рамках проекта «Дорога к дому», который разрабатывается на данный момент. Это будет касаться дорог местного значения, и работать по примеру программы поддержки местных инициатив. Жители сами смогут выбирать, какие участки ремонтировать в приоритетном порядке, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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