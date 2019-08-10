Огромная пробка выстроилась возле поворота на Дзержинск

На московском шоссе, возле поворота на Дзержинск выстроилась огромная автомобильная пробка. Машины стоят со стороны Москвы. И грустить посреди трассы водителям придется долго. Скорость двжения колеблется от 10 до 30 километров в час. Судя по карте, пробка растянулась аж на 4,5 километров.

Те, кто едет дальше по трассе, после поста ГИБДД смогут нажать на педаль газа и прибавить скорость до максимально разрешенной. А вот тем, кто хочет попасть в Дзержинск, придется и дальше стоять. Правда, недолго – всего около 500 метров.

Несмотря на то что пробка очень большая, причина ее оказалась весьма банальной.

- Большое скопление транспорта, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в дежурной части ГИБДД по Нижегородской области.

По словам инспектора, сотрудники ГИБДД, которые находятся на посту в этом районе, специально проехали вдоль пробки, но никаких происшествий на дороге нет.