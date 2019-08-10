2019-08-10T13:52:22+03:00
Общество

Огромная пробка выстроилась возле поворота на Дзержинск

Скорость движения составляет от 10 до 30 километров в час
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Огромная пробка выстроилась возле поворота на ДзержинскОгромная пробка выстроилась возле поворота на ДзержинскФото: Андрей ВОВК
Изменить размер текста:

На московском шоссе, возле поворота на Дзержинск выстроилась огромная автомобильная пробка. Машины стоят со стороны Москвы. И грустить посреди трассы водителям придется долго. Скорость двжения колеблется от 10 до 30 километров в час. Судя по карте, пробка растянулась аж на 4,5 километров.

Те, кто едет дальше по трассе, после поста ГИБДД смогут нажать на педаль газа и прибавить скорость до максимально разрешенной. А вот тем, кто хочет попасть в Дзержинск, придется и дальше стоять. Правда, недолго – всего около 500 метров.

Несмотря на то что пробка очень большая, причина ее оказалась весьма банальной.

- Большое скопление транспорта, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в дежурной части ГИБДД по Нижегородской области.

По словам инспектора, сотрудники ГИБДД, которые находятся на посту в этом районе, специально проехали вдоль пробки, но никаких происшествий на дороге нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Инспекция гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Варнавинском районе
Глеб Никитин: «Для газификации Ветлужского района планируется строить ветку от Уреня»
В Нижегородской области подешевели овощи
СК возбудил уголовное дело по факту поставки некачественного топлива в НПАП Нижнего Новгорода
В Нижегородской области пенсионер утонул в сельском туалете
МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижнем Новгороде и области
Грабители пытались обнести коттедж главы администрации Выксы, когда он был дома
Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге
На Волжской набережной оптимизирована работа светофоров
Свыше 2,5 тысячи рабочих мест планируется создать в Выксе
Прокуратура арестовала имущество застройщиков ЖК «Окский берег»
Прохладная и дождливая погода ожидает нижегородцев 10 и 11 августа
Микроавтобус протаранил фуру в Лысковском районе: семь человек пострадали
Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа
Названы три кандидата на пост министра здравоохранения Нижегородской области
Работа канатной дороги Нижний Новгород – Бор восстановлена
Самсонов: «Пожарные гидранты в частном секторе Нижегородского района обеспечат безопасность на Гребном канале»
Рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство создадут в Нижегородской области