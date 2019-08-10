2019-08-10T10:31:11+03:00
Общество

Прогноз погоды на 10-11 августа 2019 года: дождь и ветер

Лето, похоже, к нам не вернется
Юлия ДАНЧЕНКО
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В выходные нижегородцев ждут дождь и ветерВ выходные нижегородцев ждут дождь и ветерФото: Мария ЛЕНЦ
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Теплые денечки, которые появлялись во время рабочей недели вселили надежду, что лето еще вернется в Нижегородскую область. Но, судя по прогнозу Яндекс.Погода, рассчитывать на это пока не стоит.

Суббота, 10 августа, начнется довольно неплохо – температура воздуха составит +17 градусов, дождя не будет, лишь небольшая облачность. Однако юго-западный ветер, скорость которого достигнет 6 м/с, будет создавать ощущение более холодной погоды. Днем станет теплее, температура воздуха поднимется до +18 градусов, но пойдет дождь. Ливень продолжится и вечером. Столбики термометров упадут до +14 градусов. Однако ветер поменяет свое направление на западный и стихнет до 1,7 м/с. Ночью температура воздуха станет еще ниже - +13 градусов, ветер усилится до 4,5 м/с, а дождь продолжит лить.

В воскресенье, 11 августа, дождь ненадолго прекратиться. Температура воздуха составит +13 градусов. Однако северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с, поэтому температура будет ощущаться в районе +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся вверх и достигнут отметки в +15 градусов. Однако ветер усилится до 6,1 м/с, так что по ощущениям на улице будет +11 градусов. Кром того, днем будет идти небольшой дождь. Вечером дождь прекратиться, ветер тоже стихнет, его скорость составит 3,7 м/с. Столбики термометров опустятся до +13 градусов. Но похолодания нижегородцы не почувствуют, так как по ощущениям на улице будет +12 градусов. Но ночью температура воздуха снизится до +8 градусов. Но без дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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