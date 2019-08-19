День города в Нижнем Новгороде преподнес множество сюрпризов

День города в этом году нижегородцы ждали с большим нетерпением. Организаторы обещали необычный формат и множество развлечений на любой вкус. В реальности же праздничный день превзошел ожидания и порадовал жителей не только праздничными мероприятиями, но и приятными сюрпризами: были открыты Мызинский мост, сквер 1905 года и включены два фонтана, которые долгое время были законсервированы.

Только вперед

Настоящим подарком для нижегородцев стало открытие Мызинского моста, который работал в усеченном режиме с 24 марта 2019 года. До обещанного официального открытия оставалось еще две недели – согласно плану, мост должны были сдать только лишь к 1 сентября. Но праздничным утром 17 августа движение на Мызинском мосту было полностью открыто.

Мызинский мост открыли в День городаФото: СОЦСЕТИ

В соответствии с проектом, были отремонтированы первая и шестая полосы движения, приведены в порядок тротуары, заменены опоры освещения и ограждения.

Ремонтные работы проходили в два этапа: сначала были перекрыты две крайние полосы по направлению с проспекта Гагарина в заречную часть, а затем – две крайние полосы в обратном направлении.

Напомним, это уже второй этап ремонта Мызинского моста. В прошлом году на четырех центральных полосах был проведен комплекс работ: фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборка защитных слоев, устройство направляемой гидроизоляции и двух слоев покрытия из литой асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

По дороге домой

Сквер 1905 года возле площади Свободы начали благоустраивать еще в прошлом году. Но работы сильно затянулись и перекочевали в 2019 год. Весной и летом по скверу ездила строительная техника, рабочие укладывали дорожки, газон. И наконец сквер 1905 года официально был открыт. Произошло это в День города, 17 августа.

Отремонтированный сквер 1905 годаФото: СОЦСЕТИ

- Сегодня мы увидели абсолютно новый, преображенный сквер. Он находится в центре города, очень много людей ходят через него на работу. И когда нижегородцы видят такую красоту, конечно, у них будет больше сил для того, чтобы плодотворно трудиться. А когда вечером они будут возвращаться через этот сквер, то смогут отдохнуть на этих прекрасных лавочках, - отметил депутат гордумы Шамиль Аляутдинов.

А чтобы отдых стал еще более расслабляющим, депутаты гордумы посадили липы вдоль центральной аллеи сквера.

Дорожки газон в сквере 1905 года выглядят идеальноФото: СОЦСЕТИ

Хотя буквально за неделю до Дня города многие нижегородцы сомневались, что все работы будут завершены в ближайшее время. Сроки открытия постоянно срывались. Так, предыдущей датой было 3 августа. Но тут в сквере поплыла брусчастка, и открытие вновь пришлось отложить.

- Пока не убедимся в том, что последний камень уложен в соответствии с ГОСТом, работы не примем, - заверил тогда первый заместитель главы администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Удобные скамейки в сквере 1905 годаФото: СОЦСЕТИ

Но все проблемы удалось решить очень быстро. В результате в День города у нижегородцев появился красивый сквер с газоном, широкими дорожками, скамейками и новыми фонарными столбами со светодиодными светильниками.

Брызги фонтанов

Украсили город в праздничный день и два фонтана, которые много лет были законсервированы и лишь портили внешний вид улиц.

- Заработали первые реконструированные фонтаны: на Рокоссовского и первый на аллее фонтанов в Автозаводском парке. Автозаводский до этого не функционировал 30 лет, - написал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей страничке в социальной сети.

Фонтан на улице РокоссовскогоФото: СОЦСЕТИ

Подарок оказался не только неожиданным, но и очень красивым. Фонтаны не просто возродились, они стали краше.

- В техническом задании указано, что каждый фонтан должен иметь индивидуальную подсветку, потому что, как мы понимаем, ночью фонтан не видно. Подсветка добавляет атмосферу и является базовым элементом любого современного фонтана, - уточнил мэр Владимир Панов на брифинге, который прошел 1 апреля.

Правда, разноцветными струи воды становятся только вечером. Но и днем фонтаны выглядят великолепно.

В будущем вернуться к жизни должны еще 11 фонтанов Нижнего Новгорода: на улице Бекетова в сквере имени 65-летия Победы, в Чернопрудском переулке, на проспекте Ленина около гостиницы «Заречная», на улице Есенина,10, на Московском шоссе, 177, на улице Никиты Рыбакова, где комплекс из пяти фонтанов, на улице Энгельса около метеора и в сквере на проспекте Ильича.

Фонатан в Автозаводском паркеФото: СОЦСЕТИ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Основные гуляния в День города развернулись на Нижневожской набережной. Здесь проходило сразу восемь тематических фестивалей: городской рыбалки, парусов, моторов и аэростатов, городских танцев, музыкальных групп, уличных театров, пляжных видов спорта, исторических квестов и реконструкций, а также фестиваль кино и видео о городе. Кроме того, праздничные мероприятия проводились в пяти городских парках: Сормовском, Автозаводском, Приокском, парках имени А.С. Пушкина и в парке имени 1 Мая.

В течение дня прошли четыре флешмоба, шесть исторических квестов, выступления пяти духовых оркестров, а на площадках Дня города выступили 22 музыкальные нижегородские группы. Завершил праздничную программу фестиваль фейерверков, который проходил в акватории Стрелки, а также в городских парках.

КСТАТИ

Родителям первого сормовича, который родился в День города, администрация Сормовского района подарила коляску. Счастливыми обладателями подарка стала семья Блиновых, у которых 17 августа родилась дочка Ульяна.

- Дарить коляску семье, у которой, в День города, родился ребенок – хорошая традиция, ей уже много лет. И каждый год мы с нетерпением ждем, кто же родится – девочка или мальчик? Мои поздравления семье Блиновых и здоровья юной сормовичке. Особенно радует, что это их третий ребенок, а значит, еще одна многодетная семья появилась у нас в районе, - отметил глава района Дмитрий Сивохин.