2019-08-12T17:34:23+03:00
Общество

В Кстове после капитального ремонта состоялось открытие скейт-парка

Это было самое долгожданное событие для юных любителей экстрима!
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Кстове после капитального ремонта состоялось открытие скейт-паркаВ Кстове после капитального ремонта состоялось открытие скейт-парка
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10 августа, в День физкультурника, после капитального ремонта вновь открылся кстовский скейт-парк, построенный на средства Компании «ЛУКОЙЛ» по просьбам юных горожан в 2014 году. Спустя пять лет на капитально обновленной площадке для занятий экстремальными видами спорта бесстрашные мальчишки вновь имеют возможность оттачивать умопомрачительные трюки на скейтбордах, трюковых самокатах и велосипедах ВМХ. Финансовую помощь в масштабной реконструкции парка и на этот раз оказала НК «ЛУКОЙЛ».

На открытии обновленного парка выступил заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по связям с общественностью Антон Гребень.

– Мне особенно приятно осознавать, что Компания «ЛУКОЙЛ» причастна к этому замечательному событию, - сказал он. - Скейт-парк пользуется огромной популярностью среди горожан - сюда приходят заниматься люди всех возрастов. Желаю вам удачи, новых спортивных достижений и всего самого наилучшего!

Парк обрел вторую жизнь после реконструкции – было заменено фанерное покрытие, деревянный каркас, все конструкции по специальной технологии были пропитаны антисептиком, на фанерное покрытие была нанесена специальная «резиновая краска», острые углы оснащены металлическими накладками

После открытия состоялись соревнования, в которых приняли участие около ста любителей рискованных видов спорта. На сегодняшний день обновленный кстовский скейт-парк является одним из лучших в стране, по своей экстремальности даже превосходя аналогичные спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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