В День города в Нижнем Новгороде изменится движение общественного транспорта

В Нижнем Новгороде в День города, 17 августа, изменится движение целого ряда автобусов. Прежде всего, речь идет об автобусах, следующих через Нижневолжскую набережную, которая будет перекрыта с 7:00 до 1:00.Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- В день города будет ездить измененной схеме автобус № 5 : Подновье, набережная Гребного канала, Нижне-Волжская набережная, улица Широкая, Зеленский съезд, площадь Минина и Пожарского. В районе домов № 7 и № 9 по улице Торговой будут введены две остановки «Улица Широкая» в обоих направлениях. , а также остановки «Площадь Минина и Пожарского» : на высадку около памятника Козьме Минину, а на посадку – после Дмитриевской башни кремля.

В это же время изменится движение и других видов общественного транспорта. В частности, путь следования автобусов № 87 будет сокращен до остановочного пункта «Стрелка». Автобусы № А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, следующие от Канавинского моста к площади Минина и Пожарского, будут ходить по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

- Также изменится движение автобусов № А-3, А-61, А-95, Т-70, Т-71, Т-91, Т-92 будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького. В обратном направлении по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду, - предупредили в городском департаменте транспорта. - Движение автобусов №А-45 будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении по той же схеме. Автобус № Т-47 будет ходить по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской. В обратном направлении по улице Большой Покровской, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Кроме того, для автобусов А-3, А-19, А-52, А-61, А-90, А-95, Т-24, Т-40, Т-45, Т-70, Т-71, Т-91, Т-92 будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования измененных маршрутов.